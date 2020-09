El Govern culpa Lesmes i reconeix que va vetar el Rei per Torra i per l'1-O

El Govern va explicar finalment ahir les raons per les quals va vetar la presència del Rei divendres passat en el lliurament de despatxos judicials a Barcelona. Ho va fer després d'una setmana deixant botar la pilota i quan el xoc amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) és un fet. Perquè l'executiu culpa el seu president, Carlos Lesmes, d'haver-se entossudit a posar una data per a l'acte, el 25 de setembre, que segons el seu parer era inconvenient per la imminència de la sentència d'inhabilitació de Quim Torra i la proximitat del tercer aniversari del referèndum de l'1-O. En aquest sentot, el ministre va admetre que la decisió es va prendre per «vetllar per la convivència» i perquè no era raonable generar «tensió» afegida.

Va ser el mateix ministre de Justícia qui va aclarir els motius que van portar el Govern a adoptar la decisió, després que ell mateix dijous passat parlés simplement d'un «paquet de raons», sense desgranar quines. Campo va insistir que no hi ha xoc amb la Casa del Rei -«no hi ha cap frentisme en absolut»-, sinó amb el president del CGPJ i del Tribunal Suprem. «Si l'acte es podia fer uns dies després, per què s'ha de generar una tensió?», va afegir.

El que va succeir és que va haver-hi una «decisió» del Govern de vetar la presència del monarca a la capital catalana divendres passat perquè hi havia «raons» que «desaconsellaven» la seva presència a la cerimònia de lliurament de despatxos a la promoció de nous jutges. Per part del Govern, «va haver-hi un intent» que s'ajornés la data de l'acte, i Lesmes, «que és qui decideix, va entendre que no».

«És veritat que el Rei enguany no hi ha anat, i crec que hi havia raons que qualsevol ciutadà pot entendre. No només ja per la idea de la seguretat del monarca. No és aquí l'accent, sinó en elements de la convivència», va relatar. Quins, en concret? «La imminència de la sentència d'inhabilitació contra Torra, la proximitat de l'1 d'octubre... El Govern té una obligació no només de vetllar per la seguretat, que per descomptat la té, sinó sobretot per la convivència. Si l'acte es podia fer uns dies després, que no hi hagués aquesta tensió, per què s'ha de generar tensió? I no hi ha més», va reblar Campo.



Restriccions sanitàries

El ministre també va recordar que Espanya viu un moment de fortes «restriccions» sanitàries per la segona onada del COVID-19, i de fet a l'esdeveniment hi van acudir només vuit vocals del CGPJ (no els 20), no hi havia membres de la sala de govern, van faltar alumnes, només hi havia un president d'un Tribunal Superior de Justícia, mentre que havien estat convidats únicament quatre.