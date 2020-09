Govern i Madrid acorden fixar un mateix criteri per a les grans ciutats

El Govern central i la Comunitat de Madrid han arribat a un principi d'acord, en el marc del Grup Covid-19, en el qual es proposa que per als municipis per sobre dels 100.000 habitants s'estableixi un criteri homogeni per aplicar restriccions tant en l'autonomia com a la resta d'Espanya.

L'aplicació efectiva d'aquests criteris en la Comunitat de Madrid queda a expenses que s'aprovin en la reunió de Consell Interterritorial demà dimecres, segons han avançat a Europa Press fonts del Govern regional.

D'altra banda, per a municipis de menys de 100.000 habitants, seran les autonomies les que prendran la decisió sobre possibles restriccions atenent les normatives i protocols en l'àmbit estatal.

A més, el Govern d'Espanya ha traslladat a la Comunitat de Madrid el compliment de les peticions realitzades la setmana passada en matèria de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Exèrcit.

Després de dies de desavinences pels criteris a aplicar entre les dues administracions, el vicepresident de la Comunitat, Ignacio Aguado, va convocar una nova reunió d'aquest grup de col·laboració per aquest dimarts a la tarda, apel·lant a la unitat i a deixar de banda "el ring de boxa".