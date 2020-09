A judici la clienta d'un gimnàs per assetjar durant mesos al seu monitor de fitness

La Fiscalia d'Àrea de Gijón sol·licita la condemna d'una clienta d'un gimnàs de Gijón acusada d'assetjar sexualment a un monitor de "fitness" del centre a què acudia, que va fustigar durant mesos perquè tingués relacions amb ella. Malgrat que la direcció de centre va haver de donar-li la baixa com a clienta per l'assetjament, la dona no va cessar en la seva conducta.

Segons el relat de fets que fa el ministeri fiscal, des del mes de novembre de l'any 2018 l'acusada era sòcia d'un centre esportiu de Gijón, on treballava un monitor de "fitness" del què es va encapritxar. L'acusada li va proposar, de manera reiterada, entaular relacions sentimentals i sexuals, a les que ell es va negar. Tot i això, l'acusada insistia, el perseguia per les instal·lacions de centre esportiu i li traslladava les seves pretensions a altres treballadors de centre.

Donat el delirant comportament de la dona, el gimnàs va donar de baixa com a sòcia l'acusada. "Tot i això, rondava pels voltants de l'establiment intentant contactar amb el monitor, que devia ocultar-se perquè no l'abordés. L'acusada va tractar de contactar amb l'home per Internet, sense aconseguir-ho, via àudios, emoticones de petons, missatges, vídeos ... ", relata la fiscalia.

L'acusació pública considera que els fets són constitutius d'un delicte d'assetjament sexual de l'article 184-1 del Codi Penal. I sol·licita que es condemni a l'acusada a 4 mesos de presó i que, a més, indemnitzi el monitor amb 3.000 euros pel patiment que va viure pel seu comportament. El judici tindrà lloc demà al jutjat Penal número 1 de Gijón.