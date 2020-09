La reunió entre el Ministeri i Madrid finalitza sense acord en les restriccions

La reunió que van mantenir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, per abordar les mesures per frenar el coronavirus a l'autonomia va acabar sense acord. Fonts del Govern regional van explicar a Europa Press que des del Ministeri mantenen la seva postura, «que van variar la setmana passada a última hora». Insisteixen que després aplaudir les seves mesures, ara aquestes els semblen «insuficients», tot i que s'està veient una «millora» en les dades.

Illa està demanant des de divendres a l'executiu autonòmic «revisar les seves decisions i escoltar la ciència» a l'hora de gestionar la pandèmia. «Cal veure les dades de la Comunitat de Madrid, quan dic que està en risc la salut dels seus ciutadans, ho dic perquè és així», va afirmar.

Per al Govern central, Madrid hauria de restringir la mobilitat en tots els municipis que tinguessin una incidència acumulada de 500 contagis per 100.000 habitants en els últims catorze dies. Ara mateix, l'Executiu regional posa el límit en els 1.000 contagiats. Tant la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, com el conseller de Sanitat han defensat públicament la feina del seu Govern. «No sé quants comerços i quantes empreses segueixen perdent ocupació i oportunitats. Hem d'anar cap a fórmules intermèdies creatives. Madrid no es pot tancar, no es pot confinar», va declarar.

D'altra banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va demanar de nou a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que «es deixi ajudar» i «segueixi les recomanacions» que el Ministeri ha plantejat per controlar la pandèmia de COVID-19 en l'autonomia madrilenya, entre les quals es troba la restricció de la mobilitat a tota la ciutat de Madrid, i no només en les 45 zones bàsiques de salut actualment afectades.

En roda de premsa, Illa va assegurar que a Madrid hi ha «transmissió comunitària» i que el coronavirus «no està controlat», pel que va instar a l'Executiu madrileny a «actuar amb determinació». Per això, va insistir que cal aplicar les mesures proposades per Sanitat «amb caràcter immediat».



Ayuso: «L'estratègia funciona»

Per la seva banda, mentre transcorria la reunió entre el ministre i el conseller, la mateixa Díaz Ayuso va defensar via Twitter que «l'estratègia sanitària de Madrid funciona» i va parlar de millores en les xifres d'hospitalitzats. «Es desplomen els ingressos hospitalaris per COVID en l'última setmana (-66%) i baixen també a les UCIs (-11%). Vam invertir la tendència també durant el cap de setmana: menys ingressos que fa set dies», va afegir la presidenta regional.

Finalment, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, va demanar a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que atengui «com més aviat» les propostes que el Govern ha posat damunt la taula en la lluita contra la pandèmia del coronavirus en aquesta comunitat, la més afectada per la segona onada de virus, i també va fer una cridar a la calma i la cooperació entre administracions.

Davant les discrepàncies sorgides entre els governs central i madrileny sobre la conveniència de tancar o no la comunitat, Calvo va subratllar la conveniència que es respectin les competències legals que té cada executiu apuntant que en moments de «complexitat» i de «preocupació» com els actuals s'hauria de mantenir la calma i la cooperació.

En aquest punt, la número dos del Govern va destacar que des de fa gairebé una setmana hi ha propostes de l'executiu sobre la taula perquè Madrid treballi en la lluita contra la pandèmia «que haurien d'atendre». Va recordar que Ayuso va sol·licitar reunir-se amb Pedro Sánchez.