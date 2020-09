Trump no ha pagat impostos per ingressos en 10 dels darrers 15 anys

El diari The New York Times va informar que el president dels Estats Units, Donald Trump, no ha pagat cap tipus d'impost per ingressos en 10 dels últims 15 anys a causa que va informar al Servei de Recaptació d'Impostos, la Hisenda dels EUA, que havia perdut molts del diners que havia ingressat. El diari també va revelar deutes que ja han vençut i tenen un valor de centenars de milions de dòlars.

Des de la seva campanya electoral de 2016, Trump s'ha negat a publicar les seves declaracions d'impostos, quelcom que han fet tots els seus antecessors al llarg de la història.

The New York Times va revelar que Trump va pagar només 750 dòlars en impostos federals el 2016, quan va guanyar les eleccions, i en el seu primer any a la Casa Blanca va desemborsar la mateixa quantitat de 750 dòlars, que és molt petita comparada amb la fortuna que es creu que ha amassat en els seus negocis immobiliaris.

Actualment, segons el diari, les finances de Trump estan sota pressió a causa de centenars de milions de dòlars de deute que han vençut i que ell havia garantit que pagaria personalment. El president també té pendent des de fa una dècada una batalla amb l'IRS, que ha qüestionat la legitimitat d'un reemborsament de 72,9 milions de dòlars que Trump va reclamar i va rebre d'aquesta institució després d'haver declarat enormes pèrdues.

D'altra banda, Trump va plantejar diversos cops als seus assessors la idea de situar la seva filla Ivanka com a candidata a la Vicepresidència a les eleccions de 2016, segons va revelar un testimoni en el marc de la investigació del fiscal Robert Mueller.