Villarejo admet que li van encarregar «maldats» per salvar Rajoy, segons el sumari del «cas Kitchen»

La Policia Nacional va intervenir àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo inclosos en el sumari del 'cas Kitchen' en el qual ell mateix reconeix que li han encarregat «maldats per salvar el cul al Barbes», en al·lusió a l'expresident del Govern Mariano Rajoy, tantes que «podria estar pres». També al·ludeix a altres exdirigents del PP com María Dolores de Cospedal i Rodrigo Rato, a qui atribueix una frase reconeixent que tant ell com Rajoy han «robat» sobres amb diners.

Així consta en un ofici de la Unitat d'Assumptes Interns amb data 4 de maig del 2020, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què Villarejo conversa abans de la seva detenció el novembre del 2017 amb periodistes sobre qüestions relatives a les suposades ordres que va rebre per, diu literalment, «amagar cent caixes de la Gürtel» el 2009.

Malestar

En les converses gravades, Villarejo manifesta el malestar per la manera en què va finalitzar la seva etapa en el servei actiu en la Policia Nacional «malgrat els delicats serveis en què reconeix haver intervingut».

«Les maldats que m'han encarregat a mi per salvar-li el cul al Barbes», diu l'excomissari, que afegeix segons la transcripció policial: «¡No et pots ni imaginar! ¡Que podia estar pres! El president del Govern, eh, per moltes coses... i s'han perdut papers i s'han perdut caixes i s'han perdut moltes coses [...] i operacions de tal, dir, escolta en tal lloc hi ha papers de Bárcenas, s'han d'estripar».