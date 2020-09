Ayuso trenca l'acord amb Illa i proposa ara ampliar els criteris per confinar

Ni 24 hores ha durat aquest cop l'acord. Isabel Díaz Ayuso ha decidit trencar el pacte aconseguit dimarts a la tarda amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, pel qual acceptava el confinament perimetral de la capital d'Espanya i altres nou municipis de la regió. Els tancaments es derivaven d'uns criteris generals que s'aplicarien a tot Espanya, com demanava la Comunitat, però que només els municipis madrilenys ho compleixen en l'actualitat.

La Conselleria de Sanitat ha explicat en un comunicat la seva disconformitat amb diverses de les propostes del ministeri. No vol que es tracti per igual tots els districtes de Madrid capital, exigeix que es tingui en compte la capacitat hospitalària, molt alta a Madrid, i pretén que es millora la seguretat jurídica a l'hora d'implantar un confinament. També reclama la creació d'una comissió científica que revisi els criteris.

Els criteris han de ser ratificats pel Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut que es reuneix la tarda d'aquest dimecres a partir de les 16 hores i per a això no cal la unanimitat. Encara en el cas que Madrid o fins i tot totes autonomies governades pel PP votaran en contra, la proposta de Sanitat seguiria endavant i, per tant, el confinament dels citats 10 municipis.

El Ministeri de Sanitat no ha canviat, en principi, el seu full de ruta i proposarà aquesta tarda a les comunitats autònomes, en el Consell Interterritorial, que s'apliquin uns indicadors que comportaran la implantació en deu municipis de madrilenys de restriccions semblants a les que imperen a les 45 àrees sanitàries 'tancades' pel Govern d'Isabel Díaz Ayuso.

Si s'aprova la proposta del ministeri, hauran de controlar "les entrades i sortides" en les ciutats que superin els següents llindars: 500 casos per 100.000 habitants en 14 dies, una positivitat superior a l'10% en les proves diagnòstiques i una ocupació de llits UCI superior al 35% en el conjunt de l'autonomia. Només 10 ciutats els superen els tres i totes elles pertanyen a la regió madrilenya.



Les restriccions

D'aquests municipis només es podrà sortir per anar a treballar, al metge, a assistir a centres educatius, a cuidar gent gran o dependents, a realitzar exàmens i diverses causes més. A l'interior d'aquestes zones hi ha llibertat de moviments, atès que els comerços i bars estaran oberts, amb un aforament del 50%, que puja al 60% en el cas de les terrasses. Els primers tancaran a les 22.00 hores i els segons, a les 23.00 hores, però no podran admetre nous clients a partir de les deu de la nit.

Això sí, es tancaran els parcs infantils, una de les mesures adoptades per Ayuso a les 45 àrees sanitàries que superen els 1.000 contagis que ha tingut més contestació. El Govern argumenta que amb aquesta mesura es "procura evitar la interacció en grups més grans de sis persones i evitar aglomeracions".

En qualsevol cas, es llançarà la recomanació que evitar el màxim els desplaçaments innecessaris.

Les acadèmies i autoescoles també han de complir l'aforament màxim del 50%, igual que a les instal·lacions esportives (amb un 60% en espais exteriors).

A més, el Ministeri proposa que la Comunitat de Madrid (l'única que supera els llindars) reforci les seves capacitats de detecció precoç i control de la malaltia en l'àmbit sanitari, atès que des de fa setmanes, els centres de salut estan desbordats i els resultats de les PCR es demoren, en alguns casos, més que la quarantena.

El document que serà analitzat aquesta tarda al Consell Interterritorial dóna un termini de 48 hores al Govern regional perquè adopti les disposicions contingudes en el mateix. Així mateix, estableix que la situació epidemiològica es revisarà setmanalment, per part de l'administració autonòmica i el Govern central, per a valorar conjuntament si convé modificar les restriccions o no.