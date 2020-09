Madrid haurà de confinar les seves 10 ciutats més grans

El Ministeri de Sanitat aprovarà en els pròxims dies una ordre per tancar Madrid i nou municipis més de la Comunitat

Illa recorda al govern d'Ayuso que haurà de complir la decisió tot i que s'obre a "millorar" el document

ACN Madrid .- El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut per anunciar que signarà en els pròxims dies una ordre ministerial que es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que a la pràctica restringirà la mobilitat a Madrid i 9 municipis més de la Comunitat. "La salut de Madrid és la salut d'Espanya", ha afirmat el ministre que ha afegit que "ningú entén" que després de l'acord assolit aquest dimarts entre el seu Ministeri i la Comunitat, el govern d'Isabel Díaz Ayuso hagi rebutjat la proposta que ha portat al Consell Interterritorial de Salut. Illa ha recordat que el govern d'Ayuso està obligat a complir l'ordre, malgrat que s'ha obert a "millorar-la" en els pròxims dies.

L'ordre restringeix la mobilitat a municipis de més de 100.000 habitants que superin una incidència acumulada de més de 500 casos per 100.00 habitants, tinguin més d'un 10% de PRC positius i un índex d'ocupació de les UCI superior al 35%. Es redueixen les reunions a sis persones, a un terç en llocs de culte i s'imposen restriccions d'aforament.

A la pràctica afecta només municipis de la Comunitat de Madrid. Són: Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla i Torrejón de Ardoz.

Illa ha comparegut després del Consell Interterritorial de Salut, on la proposta ha obtingut 13 vots a favor, 5 en contra i una abstenció. Han votat en contra Madrid, Galícia, Andalusia, Ceuta i Catalunya, tot i que la última per motius diferents.

Ayuso, obligada a complir

Segons Illa, un cop aprovada es tracta d'una "decisió col·legiada" que el Ministeri plasmarà en una ordre que es publicarà en els pròxims dies al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

En aquest marc, ha insistit que el govern autonòmic haurà de complir forçosament aquesta ordre, i ha apuntat que no es posa en la tessitura d'una desobediència per part de la Comunitat.

En aquest marc ha criticat també que malgrat que aquest dimarts la Comunitat de Madrid va celebrar l'acord, aquest dimecres hagi votat en contra. Una decisió que "ningú entén". "Madrid és especial perquè la salut de Madrid és la salut d'Espanya", ha dit.

Illa ha recordat que la situació a Madrid és "complexa i complicada" perquè els casos representen ja un 43,7% del total a l'Estat i acumula 28.738 casos en els últims set dies, la xifra més alta de la segona onada.

En aquest marc ha insistit que "venen setmanes dures" i "tots hem d'estar a l'alçada" per "seguir doblegant al virus".

Restriccions de mobilitat

L'acord suposa el tancament perimetral de Madrid aquestes nou ciutats. Estableix limitacions de mobilitat en els accessos i sortides, reunions d'un màxim de sis persones, el tancament de locals a les deu de la nit, aforament a la meitat i el tancament de parcs. A més, les CCAA afectades hauran de "reforçar" les seves capacitats de detecció precoç i "control" de la malaltia.

Entre les mesures "mínimes a aplicar", hi ha les restriccions d'entrada i sortida de persones excepte per anar al metge, acudir a la feina, anar a l'escola, tornar al lloc de residència habitual, tenir cura de persones dependents o causes de força major. La circulació de persones dins dels municipis serà possible "sempre respectant les mesures de protecció individual i col—lectiva".

Les trobades entre persones es reduiran a un màxim de sis, excepte que siguin convivents i en cas d'activitats laborals i institucionals. Els aforaments a l'aire lliure queden restringits a 15 persones.

També contempla el tancament de bars i locals comercials a les deu de la nit, amb un aforament del 50% i la prohibició del consum en barra. En el cas de locals amb terrasses a l'exterior, l'aforament serà del 60%. L'hora de tancament, a més, no podrà superar les 22.00 hores, a excepció de l'entrega de menjar a domicili.

Les taules o agrupacions de taules hauran de guardar una distància d'almenys 1,5 metres respecte de les cadires assignades a la resta de taules o agrupacions de taules. Tampoc hi podrà haver més de sis persones per taules o agrupacions de taules.

Discrepàncies

Aquest dimecres, durant la roda de premsa del vicepresident del govern de Madrid, Ignacio Aguado, la Comunitat ha anunciat que faria públic un comunicat on finalment s'ha desentès del preacord assolit i ha apostat per no restringir tot Madrid.

La conselleria deia que cal tenir en compte que la ciutat "és un conjunt de 21 districtes, dels quals 18 superen els 100.000 habitants". "Per tant, els índexs no es poden aplicar, en el seu conjunt, a tota la ciutat", remarcava el comunicat.

A banda d'aquesta discrepància, la CAM reclamava que a la proposta que s'havia de consensuar amb totes les CCAA s'incloguessin altres criteris com la capacitat d'hospitalització i diagnòstica. "Amb la col·laboració del govern central, la comunitat estaria en disposició de fer un test a cada madrileny en aquests moments", afirmava la Comunitat.

També demanava conèixer "la base científica i tècnica" que avala el criteri dels 500 casos per cada 100.000 habitants i una normativa clara perquè les quarantenes siguin efectives.