Madrid considera que l'ordre d'Illa no és vàlida perquè no ha estat consensuada

La Comunitat de Madrid considera que l'ordre del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per aplicar restriccions de mobilitat i socials a ciutats de més de 100.000 habitants no és vàlida perquè no ha estat consensuada per totes les Comunitats Autònomes. Així ho ha indicat el conseller de Salut del govern d'Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, que manté d'aquesta manera el pols obert amb l'Estat per la gestió de la pandèmia de la covid-19. "El govern espanyol no ha estat lleial. Té pressa per intervenir Madrid, però no per lluitar contra el virus", ha afirmat Escudero, que ha assegurat, a més, que el "missatge d'alarma" que transmet Illa no es correspon amb uns indicadors "que mostren que hem entrat en una senda favorable".