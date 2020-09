Sanitat i Madrid arriben a un acord per frenar el contagi

Finalment, la Comunitat de Madrid es lliura d'un especial control sanitari gràcies a un acord de mínims assolit amb el Ministeri de Sanitat després de l'última reunió del Grup COVID-19, l'òrgan de cooperació reforçada que van pactar fa una setmana Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso. Amb la trobada d'ahir a la tarda, les dues administracions eviten el xoc a través d'un pacte in extremis que es compon de dos punts bàsics. Un, que els municipis de més de 100.000 habitants –cas de la capital o les grans ciutats que l'envolten, com Alcorcón, Getafe, Móstoles, Parla o Fuenlabrada–, es regeixin segons un criteri «homogeni» que s'aplicarà a la Comunitat de Madrid i a la resta d'Espanya. És a dir, que l'abordatge per a la contenció del virus a les ciutats més poblades del país es conduirà segons criteris comuns. D'altra banda, per als municipis de menys de 100.000 habitants seran les comunitats les que prenguin la decisió sobre les possibles restriccions atenent les normatives i els protocols en l'àmbit estatal.

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va registrar ahir 9.906 casos de COVID-19, dels quals 2.586 van ser diagnosticats en les darreres 24 hores, en comparació amb els 2.425 de dilluns, situant-se la xifra global en 758.172. Pel que fa al nombre de morts, Sanitat en va registrar ahir 203 noves.