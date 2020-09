Sanitat proposarà tancar Madrid capital i nou ciutats més d'aquesta comunitat

El Ministeri de Sanitat proposarà aquesta tarda a les comunitats autònomes (CA), en la reunió del plenari del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), restringir la mobilitat de les persones que visquin a municipis amb més de 500 casos per 100.000 habitants, com per exemple Madrid.

Així s'estableix en l'esborrany que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, presentarà a les CA i al qual ha tingut accés Europa Press. No obstant això, aquesta mesura, que va acompanyada de moltes altres, no serà aplicable si, almenys, el 90 per cent dels casos corresponen a brots no familiars perfectament identificats i controlats, i si han estat convenientment comunicats al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat.

A més de la incidència, els municipis de més de 100.000 habitants que hauran de restringir la mobilitat hauran de presentar un percentatge de positivitat en el resultat de les proves diagnòstiques d'infecció activa superior al 10 per cent durant les dues setmanes prèvies; i la CA a la qual pertany tenir una ocupació de llits per a pacients covid-19 en unitats de vigilància intensiva superior al 35 per cent de la dotació habitual (abans de la covid-19).

"Totes aquestes mesures són necessàries per assolir l'objectiu de controlar l'expansió de la malaltia i reduir la pressió assistencial sobre el sistema sanitari, són actuacions proporcionals i estan avalades per raons i criteris de caràcter epidemiològic i sanitari", assenyala l'esborrany que, previsiblement, podrien signar les CA.