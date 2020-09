Villarejo assegura que no es va voler investigar els Pujol «per tapar el rei emèrit»

«Hi ha unes informacions de puta mare a Andorra que s'han aturat gairebé totes per l'emèrit. Si és que sempre hi ha l'emèrit a tot arreu!». Qui parla amb aquesta rotunditat sobre Joan Carles I no és un altre que l'excomissari José Manuel Villarejo, que sosté que «per tapar» el pare de Felip VI s'han frustrat investigacions sobre comptes andorrans i suïssos i a això es deuria, segons ell, que la Fiscalia Anticorrupció fos reticent a investigar la família Pujol en un primer moment.

L'expolicia manté que amb l'objectiu d'evitar que transcendissin certs comptes el ministre d'Economia de Mariano Rajoy, Luis de Guindos, «es quedava amb informes elaborats pel Sepblac (per a la prevenció del blanqueig de capitals) que no acabaven a cap jutjat». A l'actual vicepresident del Banc Central Europeu era l'únic a qui traslladaven denúncies sobre «societats i de comptes del Rei que estaven investigant en pla privat els del Sepblac» i, segons explica Villarejo, podia utilitzar per blindar-se. A això sumava que «el Pujol vell», en referència a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, «no és que hagi pressionat, és que els té acollonits absolutament».



Reticències a Anticorrupció

En el sumari de l'Operació Kitchen, a què ha tingut accés El Periódico, se succeeixen les paraules de Villarejo amb diferents interlocutors. Va gravar durant anys les seves trobades, suposadament privades, en les quals aboca diferents acusacions, que de vegades esgrimeix com una mena de salconduit, que no li ha servit de gaire, perquè al novembre portarà tres anys pres.

Segons l'excomissari, molt abans que la Fiscalia del Suprem obrís diligències per determinar si ha d'investigar el rei emèrit, Anticorrupció li va mostrar les seves reticències a investigar els Pujol per protegir-lo. Els seus màxims responsables li van comentar que no veien els avenços en el cas que ell plantejava, malgrat que ja havia declarat Victòria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola que va dir haver dut a Andorra bosses plenes de diners. La seva conclusió era que «no volien tirar endavant cap cas i tot per tapar l'emèrit, a qui tenia acollonit Pujol».



«Operació Catalunya»

En una altra gravació, Villarejo afirma que l'«Asturià», àlies que al costat de «Barbas» servia per identificar Mariano Rajoy, havia preguntat per una línia d'investigació de l'any 2014, que, segons diu, hauria bloquejat el «ximple de Félix Sanz» Roldán, director del CNI llavors, qui «va donar instruccions a Marcelino (Martin-Blas) que la boicotegés, en aparèixer transferències a Soleado», compte suís que compartien el líder de la Gürtel, Francisco Correa, i el rei emèrit.

«Agafes Soleado, treus d'aquí l'altre, l'emèrit (...), i ja està, però és clar, l'operació per escapçar Catalunya de tots els fills de puta independentistes que no es faci per no molestar a tal, em sembla molt greu, i jo per això ho vaig posar en el seu moment a la nota», es queixa en referència a una «Operació Catalunya» que no va quallar.

A Sanz Roldán, a qui anomena «Troll» i «Xusma», categoria en la qual també inclou Joan Carles I, li atribueix haver filtrat la conversa del ministre Jorge Fernández Díaz amb el responsable de l'Oficina Antifrau catalana, en què els sent dir el ja cèlebre «la fiscalia t'ho afina». L'acusa de ser l'origen del missatge que se li va fer arribar perquè donés «canya» a Dolores de Cospedal «perquè ella és la que munta l'Operació Catalunya i la que ha provocat tota aquesta tensió que hi ha davant del diàleg que 'la Petitona'», en referència a l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, capitanejava respecte Catalunya. Afegia: «Si tu agafes i reconeixes que ella et va pagar per pagar allà no sé què, no sé quant, doncs... O en cas contrari t'aniquilarem».



Amb el cap de la UDEF

Mesos abans de ser detingut, Villarejo ja va advertir que l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez estava «cabrejat com una mona perquè tal, i ho saben tots, i tots l'han manat, que l'ha encarregat el Barbes». A ell és a qui recomana l'ingrés a la policia de Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas, segons li comenta al director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco) José Luis Olivera, abans cap de la UDEF, la unitat que investigava el cas Gürtel i, per tant, la caixa B del PP, que és la principal damnificada del dispositiu parapolicial il·legal. Villarejo arriba fins i tot a intentar promocionar-lo sense èxit a la Direcció Adjunta Operativa, a través de Maria Dolores de Cospedal, lloc en la designació del qual, es queixa, també vol intervenir Sáenz de Santamaría.

Segons Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino li va recriminar haver parlat amb Corinna Larsen i li va preguntar «que qui l'havia autoritzat», al que li va respondre que ell en el seu temps lliure pot fer «el que vulgui i no ha de donar-li explicacions». Es referien a la cita que va tenir amb Larsen a Londres amb l'enregistrament de la qual van començar els greus problemes per al pare de Felip VI.