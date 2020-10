El debat presidencial dels EUA, una picaraballa

Combat nul. Davant d'un moderador incapaç de contenir l'escalada dialèctica dels dos candidats, els aspirants van protagonitzar hora i mitja de tensió i interrupcions. Trump es va burlar de Biden per presumir de portar mascareta per evitar contagis de coronavirus mentre el candidat demòcrata va titllar el rival de «mascota» de Putin.

l primer debat entre els dos principals candidats a la Casa Blanca no passarà a la història per la seva profunditat ni pels missatges polítics que s'hi van plantejar, sinó per la més que evident pugna entre un president, Donald Trump, còmode entre desqualificacions i mitges veritats, i un aspirant, Joe Biden, esforçant-se per aguantar les provocacions d'un adversari al qual va arribar a qualificar de «pallasso».

Biden arribava al primer cara a cara televisat com el favorit en les enquestes, l'últim representant d'una estirp política que ja no és cavall guanyador a l'Amèrica de Trump. El president, per la seva banda, prometia seguir fidel al seu estil aspre, el mateix que fa quatre anys el va portar contra pronòstic a un Despatx Oval que ara aspira a mantenir.

Davant d'un moderador en ocasions incapaç de contenir l'escalada dialèctica, Chris Wallace, els dos aspirants van protagonitzar hora i mitja de tensió i interrupcions. De poc van servir els esforços de Wallace per reconduir el debat cap a temes d'actualitat com la pandèmia de coronavirus, la situació del sistema sanitari, la renovació del Tribunal Suprem o el canvi climàtic.

«Ets el pitjor president que Estats Units han tingut mai», li va dir Biden a Trump en un moment del debat. Durant les seves intervencions, el va acusar de ser una «mascota» al servei del president rus, Vladímir Putin, de «llançar més llenya al foc» en qüestions de caràcter racial o de fer enginyeria fiscal per pagar menys impostos.

Trump, lluny de defugir la confrontació, va reconèixer que «només un estúpid» no intentaria pagar menys impostos i es va burlar de Biden per presumir de portar mascareta per prevenir contagis de coronavirus. El mandatari també va evitar condemnar el supremacisme blanc: «Gairebé tot el que veig ve de la gent d'esquerres, no de dretes», va justificar.



Els dubtes de Trump

L'actual inquilí de la Casa Blanca va aprofitar l'ocasió per tornar a estendre el dubte sobre la transparència de les imminents eleccions, esquivant de nou un compromís explícit per acceptar els resultats dels comicis i posant a sobre de la taula el fantasma del «frau» pel vot per correu. «Si es tracta d'una elecció justa, estic cent per cent d'acord, però si veig que es manipulen desenes de milers de paperetes, no puc acceptar-ho», va argumentar, davant d'un Biden que el va acusar de parlar sense proves, dins d'una estratègia per «intentar dissuadir la gent que vagi a votar». Un primer sondeig de la cadena CBS situa Biden com a guanyador del cara a cara amb un 48% dels suports, per un 41% de Trump.