Espanya registra 9.419 nous positius per covid-19 i suma 182 morts més

Espanya registra 9.419 nous positius per covid-19 i suma 182 morts més

El Ministeri de Sanitat ha registrat 9.419 nous positius i 182 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats dimecres, amb 31.973 defuncions totals. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 778.607 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 238.423 des que va començar la pandèmia, 17.509 en la darrera setmana. A Catalunya se n'acumulen 140.416, 4.041 en els últims set dies. La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ torna a ser Madrid, amb 1.206 casos. La segueixen el País Basc, amb 367, Andalusia, amb 341, i l'Aragó, amb 275. A Catalunya se n'han diagnosticat 50 el dia previ.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 31.973 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 182 més que dimecres. Segons l'últim informe del Ministeri, 547 s'han produït en els últims set dies. D'aquestes, 176 s'han produït a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut 8.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 151.155 hospitalitzacions. En l'última setmana, se n'han registrat 2.372 i 187 ingressos en UCI, dels 13.694 que hi ha hagut des que va començar la pandèmia.

De les 2.372 hospitalitzacions que hi ha hagut en la darrera setmana, 448 s'han produït a Andalusia. La segueix Madrid amb 346. Catalunya n'ha registrat 91 i 6 ingressos en UCI.