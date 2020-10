El Govern aixeca la disciplina fiscal sobre autonomies i ajuntaments per a 2020 i 2021

El Govern ha decidit «suspendre les regles fiscals per al 2020 i el 2021», segons va anunciar ahir en roda de premsa al Congrés la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. D'aquesta manera, l'Executiu aixeca la disciplina fiscal sobre autonomies i ajuntaments pel que fa a dèficit i despesa, una disciplina que, d'una altra manera, podria acabar en la intervenció dels comptes d'aquestes administracions públiques. La decisió, que «no té precedents», té «com a únic objectiu» que comunitats i ajuntaments, a més de l'Estat, disposin de recursos i mantinguin les polítiques d'estímul econòmic per a «no deixar ningú enrere» en plena pandèmia, va dir Montero.

La ministra va advertir que això no suspèn la «responsabilitat fiscal», ja que l'executiu segueix compromès amb la reducció del dèficit i l'equilibri pressupostari, si bé els majors avanços es posposen fins quan hagin passat les conseqüències més devastadores de la pandèmia de COVID-19. Per explicar tot això als responsables autonòmics de Finances, Hisenda ha convocat el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per al proper dilluns, en una reunió en què es tractaran altres temes financers interessants per a les comunitats.