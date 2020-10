La justícia francesa aprova l'extradició a Espanya de l'etarra Josu Ternera

La justícia francesa va aprovar ahir una segona entrega a Espanya de l'exdirigent etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en aquest cas pel finançament de la banda amb les «herriko tabernes», i té pendent de tramitació una tercera, sobre la qual s'espera una decisió al novembre. La sala d'instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París va donar llum verda a l'euroordre emesa per l'Audiència Nacional espanyola per jutjar-lo en el sumari de les «herriko tabernes», en què, si fos considerat culpable, podria enfrontar-se a una pena d'almenys nou anys de presó. Els seus advocats, entre els quals hi ha el lletrat de Carles Puigdemont i de Quim Torra, Gonzalo Boye, van anunciar immediatament que recorreran el dictamen de la sala d'instrucció davant el Tribunal Suprem, el que prolongarà el procediment diversos mesos fins que hi hagi una decisió definitiva.