Mor un home de 53 anys durant una baralla al mig del carrer

Un home de 53 anys, veí de L'Alguenya, ha mort aquest dijous a Novelda en el transcurs d'una baralla. El succés s'ha produït cap a dos quarts de cinc de la tarda. Pel que sembla, la víctima ha rebut un cop de puny al cap que li ha fet perdre l'equilibri i colpejar-se violentament contra el terra.

Al lloc han acudit diverses dotacions de la Policia Local i Guàrdia Civil i, el presumpte autor, un veí de Novelda de 65 anys, ha estat detingut al mateix lloc on s'ha produït la mort i traslladat a la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat.

Altres fonts han assenyalat que tots dos, que són coneguts i es trobaven a un restaurant dinant amb els seus companys de treball - tots dos treballen al sector del marbre- en taules separades, han començat a discutir per causes que no han transcendit i s'han reptat a sortir al carrer per dirimir les seves diferències. Els insults han pujat de to i el detingut ha agredit suposadament a l'altre produint-se el fatal desenllaç.

La comissió judicial s'ha desplaçat al lloc per procedir a l'aixecament del cadàver, que aquesta mateixa tarda serà traslladat a l'Institut de Medicina Legal d'Alacant on se li practicarà l'autòpsia.