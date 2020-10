El paper de Felip VI provoca una altra bronca al Congrés

Ni la pandèmia, ni la crisi econòmica, ni tan sols la guerra entre l'Executiu central i el de la Comunitat de Madrid van ser el centre del debat del ple del Congrés. Continuant amb la tendència dels últims dies, Felip VI va tornar a convertir-se en un protagonista absent d'una bronca que va durar hores. Des de la bancada de la dreta es va acusar el Govern de ser «deslleial» amb la monarquia; socialistes i morats van advertir l'oposició del mal que li fan a la Corona amb la seva fèrria defensa; Gabriel Rufián va situar el Rei com el diputat número 53 de Vox, i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, només va optar per demanar educació en una sessió plenària plena de picabaralles.

Pablo Casado va ser l'encarregat d'obrir la veda recriminant a Pedro Sánchez haver mentit en la seva promesa de «guardar i fer guardar la Constitució amb lleialtat al Rei». A partir d'aquí, el líder del PP li va retreure el seu intent de subvertir «la legalitat covardament per la porta del darrere» i de deteriorar les institucions. «Si li queda una mica de dignitat institucional destitueixi el seu Govern», va acabar per dir-li al president de Govern en el que seria només el començament d'una llarga disputa al voltant de la figura de Felip VI.



Advertència del PP

Les crítiques de Casado no van ser per al líder del PSOE més que «amenaces fictícies». Sánchez, que va evitar pronunciar-se sobre les crítiques dels ministres morats al Rei, va acabar la seva rèplica amb un avís a Casado: «S'erigeix en defensor de la Corona. Vagi vostè amb cura, senyoria, que abans es van erigir en defensors de la unitat d'Espanya davant l'independentisme i ja veu com hem acabat». El missatge de Pablo Iglesias va ser el mateix: «Perdonin aquesta recomanació d'un republicà: no ens facin la feina, senyories».

També va entrar en la discussió el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que en resposta a una pregunta de Vox va tornar a explicar que l'absència del Monarca en el lliurament de despatxos als jutges a Barcelona va ser una «decisió col·legiada» amb la Corona per protegir «la millor convivència dels ciutadans» de Catalunya. Unes paraules que no van agradar al diputat ultra Ignacio Gil Lázaro, que va sentenciar que «el veto al Rei va ser un acte mesquí i covard d'aquest Govern per la submissió als colpistes».

Entre raons, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, esgrimint una fotografia del dictador Francisco Franco saludant Felip VI quan aquest tenia 10 anys, va acabar per enardir l'ambient. «Vox té aquí desgraciadament 52 diputats però en total en té 53, perquè en té un a la Zarzuela. És dramàtic», va sentenciar, provocant protestes. Però va anar més enllà i va assegurar que Franco va ser l'únic que, alguna vegada, va poder votar el Rei.

Les crítiques del diputat republicà català van fer saltar Casado del seu escó. Va demanar la paraula i va exigir, fent al·lusió al reglament del Congrés, la retirada de les paraules de Rufián sobre la Corona per «abocar conceptes ofensius» sobre les institucions. La líder de Cs, Inés Arrimadas, també va intentar intervenir, però Batet la va tallar: «Els demano si us plau respecte, contenció i saber escoltar; els demano educació».