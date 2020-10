Rastrejar contactes en terrenys compromesos

Rastrejar contactes amb el coronavirus pot arribar a convertir-se en una tasca molt àrdua. La Conselleria de Salut del Principado d'Astúries va llançar ahir una crida la resposta que es preveu complexa: els destinataris del missatge són els clients que hagin passat entre el 10 i el 26 d'aquest mes per dos locals de polígon de Porceyo (Gijón), el "Vaya Bull"i el" Bora-Bora ", per realitzar-los una PCR després de detectar un brot de coronavirus que fins ahir acumulava 13 contagiats: 7 cambreres i altres tants clients. Almenys un dels establiments va tancar ja el passat dia 17.

Segons ha pogut constatar el diari La Nueva España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, els veïns de la zona temen que aquesta crida de Salut no resulti tan efectiva com en els convocats durant l'estiu. El motiu? "És un entorn de copes, d'ambient, i molts clients no voldran que la seva família sàpiga que van estar allà", asseguren residents del nucli on estan els negocis. En efecte, la resposta a la crida a les primeres hores ha estat molt minsa. Al mateix temps, els veïns, que ja havien sentit rumors en els últims dies, es mostren "bastant tranquils" amb aquest brot sorgit en un territori una mica compromès. "Queda lluny de la vila".