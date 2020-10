Bronca al Congrés en l'aprovació de la comissió sobre el cas Kitchen

Via lliure a la creació de la comissió d'investigació sobre l'operació Kitchen, la presumpta trama que va espiar l'extresorer popular Luis Bárcenas. El ple del Congrés va aprovar ahir la seva constitució amb l'únic vot en contra de PP i Foro Asturias, enmig d'una gran bronca entre els promotors de la iniciativa (PSOE i Unides Podem) i la formació de Pablo Casado.

Però el xàfec va caure als populars no només d'ells, sinó del conjunt de la Cambra, fins i tot de Cs, que va votar a favor, i de Vox, que es va abstenir. La comissió va sortir avalada per una majoria amplíssima, per tant, per 206 vots a favor -el bloc de la investidura, més Ciutadans, JxCat, CUP i UPN-, 88 en contra i 54 abstencions (les de la ultradreta, Coalició Canària i Terol Existeix).

El debat va estar condicionat, i era previsible, per l'«i tu més». Especialment per les fuetades creuades de socialistes i morats amb la diputada popular Ana Belén Vázquez. Felipe Sicília (PSOE) va recordar la Kitchen -el presumpte operatiu policial i polític establert a Interior amb l'exministre, ja imputat, Jorge Fernández Díaz al capdavant i amb Mariano Rajoy a la Moncloa- o la Brugal, mentre la parlamentària popular atacava els grups del Govern amb els ERO o la causa Neurona.

Sicilia va argumentar que amb la Kitchen el PP buscava «tapar deu anys de corrupció institucionalitzada». Per a Pablo Echenique (Unides Podem), si quedés demostrada la trama, hauria de poder conduir a l'aplicació de l'article 22.2 de la Constitució, la il·legalització d'associacions que persegueixin finalitats o facin servir mitjans delictius.

«Però quina broma és aquesta?», va etzibar Vázquez, qui no es va aturar en els personatges de la Kitchen, però sí en l'interès que, segons el seu parer, té el Govern per «aniquilar» l'oposició. «És una farsa per tapar el desgovern actual», va assegurar la diputada, per a qui el Congrés hauria d'investigar la gestió de la pandèmia.El PP no va trobar aliats, perquè Cs li va indicar que demanés "perdó" i es responsabilitzés del que s'ha fet. I Vox, tot i que va condemnar l'intent de "arrossegar a el fang" als populars per part de PSOE i UP, ha advertit que de demostrar-se el que s'investiga a l'Audiència Nacional, suposaria la "prostitució de les institucions".