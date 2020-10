Donald Trump i Melania donen positiu per coronavirus

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que tant ell com la seva esposa, Melania Trump, han donat positiu per coronavirus després de la prova que es van realitzar en conèixer que una de les seves assistents més pròxima, la directora de Comunicació Hope Hicks, també havia contret la malaltia.



"Aquesta nit, Melania i jo hem donat positiu per COVID-19. Començarem el nostre procés de quarantena i recuperació immediatament. Ho superarem junts!", ha escrit Trump en el seu compte de Twitter.





Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!