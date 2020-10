El jutge concedeix el tercer grau penitenciari a Rato

El Jutjat de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional va concedir ahir el tercer grau a l'expresident de Bankia Rodrigo Rato, la qual cosa li permetrà sortir de presó i ser vigilat mitjançant control telemàtic. En la decisió ha estat decisiva la seva absolució en el cas Bankia, perquè ha evitat sumar una segona condemna a la que compleix per les targetes opaques. En el seu acte, el jutge José Luis Castro assenyala que la pròpia junta de tractament de la presó de Soto de Real (Madrid V) ha proposat per majoria la seva progressió al tercer grau, en entendre que està capacitat per seguir complint la seva condemna en un règim de semillibertat, segons els informes emesos per l'equip tècnic del centre penitenciari.

El jutge conclou que sí es donen les circumstàncies i variables que el fan mereixedor del tercer grau, a les quals cal sumar la seva avançada edat (71 anys), que li permetria, si es donen els requisits legals, obtenir la llibertat condicional per aquesta causa, així com per les malalties coronàries que pateix.

Entre els factors positius per a la concessió del tercer grau, el jutge inclou que Rato ha gaudit de permisos sense cap incidència negativa, i per l'activitat professional que exercia presenta «un pronòstic de reincidència baix». A més, l'exvicepresident del Govern ha assumit la responsabilitat pecuniària derivada de la seva condemna per les targetes opaques, i ha abonat tant la multa com la responsabilitat civil directa i subsidiària a les quals se'l va condemnar.

El jutge també destaca que va demanar perdó de forma voluntària, pública i notòria abans d'ingressar a la presó. Com a màxim responsable de Caja Madrid i de Bankia, va ser el principal condemnat per les targetes opaques, cosa que li suposava ser l'únic condemnat en aquell procés que encara seguia a la presó. Rato encara té pendent una altra causa pels delictes fiscals que li atribueix la Fiscalia i per haver-se presumptament enriquit a través de contractes de publicitat signats pel banc.