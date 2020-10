Navalni acusa Putin del seu enverinament i assegura que té previst tornar a Rússia

El líder opositor rus Aleksei Navalni va acusar el president rus, Vladímir Putin, de ser el responsable del seu enverinament amb un agent nerviós del grup Novichok en una entrevista publicada ahir per Der Spiegel, en què confirma la seva intenció de tornar a Rússia per continuar el seu activisme polític.

«Tinc clar que darrere dels fets hi ha Putin i no conec altres versions del que va passar», va explicar al setmanari, abans de destacar que «la dada més important és el Novichok». Segons Navalni, «només tres persones» poden haver donat l'ordre d'utilitzar el verí: el cap de Servei Federal de Seguretat (FSB, antic KGB), el del Servei d'Espionatge Exterior (SVR) i també el del servei d'intel·ligència militar de Rússia ( GRU).

Qui coneix la realitat russa sap també que «una decisió així no es pot prendre sense l'ordre de Putin», perquè ells són subordinats, va explicar, tot afegint que «si no va ser ell, tot seria encara més greu; un got de Novichok és suficient per enverinar tots els passatgers d'una estació de metro».