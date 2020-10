Detenen deu homes per la violació en grup d'una nena de 14 anys a València

La Guàrdia Civil ha detingut un total de deu homes, la meitat d'ells menors d'edat, per la seva suposada participació en una violació grupal a una menor de 14 anys a la localitat valenciana de l'Olleria, que es va produir dissabte passat.

Fonts coneixedores de la investigació van explicar que la Guàrdia Civil de Xàtiva investiga si la víctima podria haver estat intoxicada amb alguna substància en el transcurs d'una festa.

Les detencions es van produir ahir i tant les declaracions dels sospitosos com el seu pas a disposició judicial es produirà seguint un protocol diferent en el cas dels menors, com és habitual en aquests casos. Un dels arrestats va quedar en llibertat ahir al matí atès que el seu grau de participació en la violació grupal es va limitar a no haver-la impedit i no haver auxiliat la menor. L'acusació que hi ha contra ell, en principi, és la d'omissió del deure d'impedir delictes.

Les mateixes fonts van informar que els agents de la Guàrdia Civil de Xàtiva porten treballant en aquesta operació des del passat diumenge, que el seu esclariment ha estat ràpid i que la part més important de la mateixa es dóna per conclosa, si bé no es descarta que es portin a terme més arrestos.

Els fets es van produir la matinada de diumenge passat en un paratge proper al nucli urbà de l'Olleria, una població de la comarca valenciana de la Vall d'Albaida.



La ministra promet fermesa

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va assegurar que el Govern no descansarà fins a eliminar la violència masclista i va defensar la urgència de la llei «només sí és sí» per atendre i prevenir aquestes agressions: «Hem d'arribar a temps».

Montero va expressar el seu suport a la menor a través d'un missatge a Twitter: «No descansarem fins a acabar amb totes les formes de violència masclista. Tot el nostre suport per a la víctima, de només 14 anys, salvatgement agredida». «La llei #NomésSíesSí és necessària per atendre i reparar les dones víctimes i per prevenir: hem d'arribar a temps», va asseverar.