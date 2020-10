El positiu de Trump transforma la campanya

n l'argot polític nord-americà, l'expressió sorpresa d'octubre s'utilitza per referir-se als esdeveniments inesperats o a les revelacions periodístiques d'última hora que són capaces d'alterar el curs de la campanya. Aquesta sorpresa ja ha arribat, però no és la que ningú esperava. El president Donald Trump ha donat positiu per COVID-19 a només 32 dies de les eleccions del 3 de novembre, un terratrèmol que deixa la campanya en territori desconegut.

El seu cap de gabinet va assegurar que té «símptomes lleus» i que «no només està animat sinó amb molta energia», però com a mínim estarà dues setmanes en quarantena. Caldrà veure com evoluciona perquè Trump és un pacient de risc: té 74 anys i està oficialment obès. A darrera hora d'ahir va ser traslladat a un hospital militar com a mesura de precaució.

El seu positiu ha posat més que mai en evidència la seva desastrosa gestió del coronavirus, una pandèmia que sempre ha minimitzat malgrat els estralls que està causant al seu país. Amb més de 7,3 milions de contagis i 208.000 morts, els EUA acumulen el 20% dels morts a tot el món, quan la seva població no arriba al 4% del total. Dijous, durant un esdeveniment de recaptació de fons a Nova Jersey a què va assistir després de conèixer que una de les seves assessores més properes havia donat positiu per COVID-19, va dir que «el final de la pandèmia està a prop». I dos dies abans havia tornat a burlar-se de Joe Biden per portar sempre la mascareta. Quelcom que ni ell ni els seus seguidors han fet, ni tan sols en els mítings multitudinaris que celebra cada setmana des d'agost.

«Cada vegada que el veus, porta la màscara, encara que estigui parlant a 200 metres de distància. I es posa la més gran que hagis vist mai», va dir durant el primer debat cara a cara entre tots dos. «Nosaltres no hem tingut efectes negatius i això que vam tenir fins a 40.000 persones en alguns d'aquests mítings». Ara la seva sort s'ha acabat, com es va acabar en el seu dia la de Boris Johnson i Jair Bolsonaro, altres líders populistes que van fer bandera del seu desdeny cap al coronavirus. També s'ha contagiat la seva dona Melania, encara que el seu vicepresident, Mike Pence, ha donat negatiu.



Estratègia de la negació

«Aquesta nit la primera dama i jo hem donat positiu per COVID-19», va escriure Trump a Twitter gairebé a la una de la matinada d'ahir. «Començarem la nostra quarantena i recuperació. Sortirem d'aquesta junts». No deixa de cridar l'atenció que hagi involucrat el país en aquesta situació, quan rarament ha tingut gestos amb els nord-americans que han contret el virus o agraïments cap als qui han combatut la pandèmia. La seva estratègia ha estat la negació i les presses per reobrir l'economia per evitar que s'enfonsessin les seves perspectives de reelecció, per més que els científics recomanessin el contrari.

Entre els demòcrates hi havia preocupació per la situació de Biden, que es va passar 90 minuts debatent amb Trump en un entorn tancat. Però tant la seva PCR, com la de la seva esposa, han donat negatiu. «Tant Jill com jo enviem els nostres millors desitjos al president Trump i la primera dama Melania perquè es recuperin aviat», va escriure el demòcrata amb elegància a les xarxes.

No se sap encara on va contraure el virus, tot i que les alarmes van saltar dijous, quan es va confirmar el positiu de Hope Hicks, una de les assessores més properes al president.

Hicks va acompanyar-lo al míting de Pennsilvània de dissabte passat, al debat de Cleveland i al míting també multitudinari de dimecres a Minnesota. Esdeveniments que han deixat diverses fotos d'ella sense mascareta. Però lluny d'atribuir el contagi a la seva irresponsabilitat, Trump va suggerir que va ser culpa dels militars i la policia, els seus herois immaculats quan li convé. «És molt difícil perquè se t'acosten, et volen abraçar i donar-te petons per lo bé que ho has fet», va dir dijous.

La campanya, als llimbs

El seu contagi ha deixat la seva campanya als llimbs. No hi ha cap precedent similar en la història moderna. Reagan va ser tirotejat el 1981, però va ser només dos mesos després de jurar el càrrec. I Eisenhower va patir un atac de cor, però va ser més d'un any abans d'enfrontar-se a la reelecció. De moment, Trump ha cancel·lat tots els seus mítings i es dóna per fet que tampoc podrà assistir al segon debat presidencial, previst per al 15 d'octubre. Tot i que tingui bona resposta al coronavirus, és molt qüestionable que pugui tornar a fer campanya fora de la Casa Blanca en les poc més de dues setmanes que li quedaran fins a les eleccions després de la seva quarantena.

La seva campanya ja caminava per la corda fluixa per la crisi econòmica, la desaprovació majoritària cap a la seva gestió de la pandèmia o la seva incapacitat per aconseguir quelcom que serveixi per qüestionar la integritat de Biden. Una cosa que sí va aconseguir amb Hillary Clinton. I aquesta mateixa setmana ha hagut d'afegir una allau d'escàndols, des de les revelacions sobre els seus impostos a l'àudio de Melania en què es burla del Nadal, tot un sacrilegi per a l'Amèrica conservadora.

En les enquestes nacionals, Biden li porta set punts d'avantatge i va també per davant als estats que decidiran les eleccions, tot i que amb marges més estrets. De moment el demòcrata va mantenir el seu acte d'ahir a la nit a Michigan, que va arribar hores després que el seu partit aixequés les restriccions imposades als seus per fer campanya porta a porta o obrir oficines sobre el terreny, totes elles derivades de la seva precaució cap a la pandèmia.