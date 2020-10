Puigdemont: «Hi ha un cop d'estat en marxa fa molt de temps en què el rei espanyol va decidir posar-s'hi al front»

"Aquí hi ha un cop d'estat en marxa fa molt de temps en què el rei espanyol va decidir posar-s'hi al front". Són paraules de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en una entrevista que publica aquest dissabte 'El Nacional'. En el tercer aniversari del discurs del monarca del 3 d'octubre de 2017, el líder de JxCat acusa Felip VI d'autoritzar l'"a por ellos" contra la ciutadania que volia votar l'1-O. Puigdemont també alerta que l'Estat "retorçarà" la seva pròpia llei per impedir qualsevol legitimació de l'independentisme. A més, insisteix en la importància de superar el 50% a les properes eleccions: "No em val dir que farem el mateix que quan som el 47,5 perquè aleshores no sé perquè discutim de la necessitat de superar el 50%".