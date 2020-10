Sánchez presentarà dimecres les «línies mestres» del pla de recuperació que negociarà amb Brussel·les per als fons covid

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que dimecres vinent presentarà les "línies mestres" i àmbits prioritaris d'Espanya per rebre els diners dels fons de recuperació de la covid-19 de la Unió Europea. En un discurs al fòrum de la Toja, Sánchez ha dit que farà públics els seus plans per a la "modernització social, econòmica i ecològica", que s'hauran de negociar per començar a rebre els 140.000 milions d'euros que es calcula que hauria de rebre l'Estat.

Així mateix, ha anunciat l'aprovació d'un reial decret per agilitzar i fer més eficaç la gestió dels fons europeus per a municipis i comunitats autònomes, eliminant "les principals barreres, colls d'ampolla legals, operatius i de l'administració".