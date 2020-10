Sánchez vol reformar la llei per renovar el CGPJ sense el PP

La decisió ja està presa. El Govern de coalició llançarà una reforma de la llei per forçar la renovació del Consell General de Poder Judicial, ara mateix bloquejada pel PP. La pretensió de l'executiu és promoure una modificació de la norma perquè, quan es superi el mandat de cinc anys de l'òrgan de govern dels jutges, aquest tingui poders molt retallats, com li passa a qualsevol govern quan passen unes eleccions.

Ho va anunciar Pedro Sánchez ahir al final del Consell Europeu des de Brussel·les. I no va deixar lloc a equívocs. «És la meva intenció i és la meva voluntat» procedir a un canvi en la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) per evitar el veto del PP, va assegurar durant la seva roda de premsa des de l'ambaixada espanyola davant la UE.

Sánchez va ser preguntat per l'informe de la Comissió Europea conegut aquesta setmana, en què retreia a Espanya els retards continuats en la renovació del CGPJ -el seu mandat va caducar fa gairebé dos anys i no hi ha expectativa de relleu-, encara que també expressava els seus dubtes sobre la independència de la Fiscalia General de l'Estat, perquè la seva actual titular, Dolores Delgado, va ser ministra de Justícia de Sánchez i diputada socialista.

El president, primer, va destacar que l'informe de la Comissió deixa en bona posició la democràcia espanyola, ja que diu que la seva qualitat és «francament notable» -«malgrat que moltes vegades ens agradi castigar-nos»-. Encara que sí que hi ha «elements a millorar», i un d'ells, va incidir, és tenir un Poder Judicial amb el mandat caducat des de fa gairebé dos anys.

Sánchez va apuntar llavors quin seria el camí preferent de la reforma que plantejarà el seu Executiu. Que, com passa amb el Govern en funcions -tot el Gabinet cessa després d'unes eleccions generals i està en funcions, amb els poders molt minvats, fins que el Congrés atorga la seva confiança a un nou candidat i l'investeix com a president-, el CGPJ «pugui fer unes coses i altres no».



Malestar amb Lesmes

I és que a l'executiu l'ha indignat profundament que el poder judicial, amb el seu president, Carlos Lesmes al capdavant, procedís dimecres passat a nous nomenaments, i això que el mateix ministre de Justícia, i també La Moncloa, havien deixat veure clarament que el Govern volia que es paralitzessin aquestes designacions, perquè aquesta suspensió exercís pressió cap al PP. La veritat és que el CGPJ va procedir als sis nomenaments (tres magistrats de la Sala Penal del Suprem i tres presidents de Sala del mateix tribunal) per gairebé unanimitat, i van unir els seus vots els vocals conservadors i els progressistes.

«Si al final» el PP, «cada vegada que està a l'oposició, bloqueja la renovació del CGPJ fins que guanyi les eleccions, tant és que siguin dos anys, quatre anys o els que siguin... jo entenc que el legislador i l'executiu hauran de prendre una decisió. Perquè el més important, en una emergència com l'actual, és reforçar les institucions», va argumentar. Sánchez va recordat que Lesmes ha demanat a les Corts en diverses ocasions que procedeixin al relleu de l'òrgan, també que diumenge passat diversos grups que sumen una majoria absoluta de 187 diputats al Congrés van signar un manifest conjunt per instar el PP a desbloquejar la renovació del CGPJ.

Tots dos fets, més l'actitud del partit de Pablo Casado, va justificar, obliguen a fer alguna cosa. «Crec que la majoria absoluta de la Cambra i el Poder Executiu hem de donar una solució, una sortida per desbloquejar aquesta situació i renovar el Consell. I, per descomptat, la meva intenció i voluntat és fer-ho», va reblar amb total rotunditat. Arribar fins a aquest punt ha suposat diverses setmanes de debat dins del Govern. Unides Podem pressionava perquè es canviés la LOPJ per fer possible la renovació, però el PSOE era més reticent.