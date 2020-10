Ayuso acusa Sánchez de «vendre el caos» per justificar que calia intervenir Madrid

La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa Pedro Sánchez de "vendre el caos" per justificar que calia intervenir Madrid. Segons afirma en una entrevista al diari 'ABC', hi ha hagut una estratègia política per part del govern espanyol de generar una "farsa" i una "estafa" en relació a la situació a Madrid. Ayuso admet que des de finals d'agost ha estat més complicat el control dels contagis però assenyala que amb les mesures posades en marxes pel seu govern la situació "està millorant moltíssim". De fet, defensa que són les seves mesures les que es començaran a veure en resultats en els propers dies. "Podrem demostrar que cada cop el contagi és molt menor", diu.

"La Moncloa sap que Madrid està en una situació molt millor ara i és ara quan comencen a intervenir Madrid", afegeix. La presidenta de la comunitat critica que el relat del govern espanyol "és sempre el mateix, passi el que passi". "Madrid ho fa tard i malament i tota la resta millor que nosaltres", lamenta, assegurant que es tracta d'una estratègia de la Moncloa per generar la sensació de caos i justificar la intervenció. Segons ella, les restriccions imposades ara són "greument perjudicials" i generen confusió.

Per això, insisteix que la solució no és perimetrar Madrid ni el confinament sinó una situació intermitja. "Si Madrid s'enfonsa darrere hi va el conjunt del país", adverteix en relació a les conseqüències econòmiques de les restriccions.Per tot plegat, Ayuso assenyala que l'ordre ha tenir una "explicació" als jutjats després que el seu govern demanés mesures cautelars i espera que la justícia els doni la raó. Mentrestant, afirma, complirà la llei.