Un mort i dinou desapareguts a França i Itàlia per les fortes pluges i inundacions

Les fortes pluges a França i Itàlia han causat ja un mort i hi ha 19 persones desaparegudes. A França, almenys vuit persones, inclosos dos membres del cos de Bombers, estan desaparegudes a prop de Niça a causa d'inundacions de la tempesta Alex amb una intensitat poques vegades vista a la regió, segons van informar ahir les autoritats locals a l'emissora FranceInfo. Segons les estimacions, en només deu hores van caure més de 500 mil·lilitres de precipitacions sobre les poblacions que es troben en aquestes profundes valls, l'equivalent a un any normal de pluja a la zona.

El primer ministre de país, Jean Castex, i el ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, van desplaçar-se a Niça per conèixer de primera mà el departament d'Alps Marítims afectat. Darmanin va prometre enviar helicòpters i bombers addicionals a la regió.

El president del país, Emmanuel Macron, es va sumar als condols. «Junts superarem aquesta terrible experiència», va comentar Macron. L'alcalde de Niça, Christian Estrosi, va lamentar danys enormes causats per les inundacions. «Ens hem enfrontat a un desastre que mai havia vist abans», va assenyalar als mitjans de comunicació locals.

El temporal també assola la regió de Piemont, al nord d'Itàlia, on una persona ha mort i 11 més han desaparegut. Entre els desapareguts hi ha tres voluntaris d'una cooperativa de la zona de Cuneo que viatjaven a bord d'una furgoneta i un pastor que hauria estat arrossegat per un rierol.