Rússia denuncia que Alemanya li impedeix l'accés a Alexei Navalni

El Ministeri d'Afers Estrangers de Rússia ha denunciat que el Govern alemany ha negat als seus diplomàtics accés consular a l'opositor rus Alexei Navalni, ara convalescent a Alemanya d'un possible enverinament a Rússia. El ministre d'Exteriors alemany, Heiko Maas, ha avisat que Rússia no podrà impedir sancions de la Unió Europea si la investigació en curs acaba confirmant que Navalni va ser enverinat. «Si els resultats dels laboratoris alemany, suec i francès es confirmen, hi haurà una resposta concreta de la UE», i en aquest cas a Rússia li serà «impossible evitar les sancions», va dir el ministre.