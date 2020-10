Trump creu que evoluciona «bé» en el seu primer missatge després d'haver estat ingressat

Trump baixant de l'helicòpter per anar a l'hospital.

Trump baixant de l'helicòpter per anar a l'hospital. REUTERS/Joshua Roberts

El president dels Estats Units, Donald Trump, va fer saber ahir que el tractament per coronavirus al qual s'està sotmetent a l'hospital Walter Reed sembla estar fent efecte i va agrair al poble nord-americà la seva preocupació pel seu estat de salut, en el seu primer missatge després del seu ingrés.

«Vaig bé, crec! Gràcies a tots! Amor!», va escriure Trump en el seu compte de Twitter, poc després de començar el seu tractament amb l'antiviral remdesivir enfront del coronavirus, encara que no necessita subministrament addicional d'oxigen, segons ha anunciat en un comunicat el metge del mandatari, Siguin P. Conley. «No necessita cap suplement d'oxigen, però després de consultar els especialistes, hem triat iniciar el tractament amb remdesivir. Ha completat la seva primera dosi i està descansant còmodament», va transmetre.

A més, el director de la campanya electoral del mandatari, Bill Stepien, ha donat positiu, però va assegurar que seguirà treballant des de casa. Així mateix, Kellyanne Conway, una de les principals assessores de Trump i integrant del seu estret cercle d'aliats, també ha donat positiu.

Els contagis segueixen augmentant. L'últim a confirmar el seu cas ha estat el senador per Carolina del Nord Thom Tillis, membre del Comitè Judicial, que se suma al positiu del senador per Utah Mike Lee. Els dos van estar amb Trump dissabte passat en la cerimònia de nominació de la jutgessa Amy Coney Barrett per al Tribunal Suprem.

Davant del contagi de Trump, el president pot cedir temporalment el comandament del país a el seu «número dos» en cas d'estar incapacitat per seguir exercint les funcions. Des de la Casa Blanca, van assegurar que la salut del vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, és bona i van voler dissipar qualsevol dubte sobre una possible transmissió de poder: «El president segueix en el càrrec».