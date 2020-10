Trump, tractat per baixades d'oxigen, evoluciona «realment bé» i podria rebre l'alta a partir de dilluns

Els doctors que tracten al president dels Estats Units, Donald Trump, contagiat de coronavirus, asseguren que està "realment bé" i que podrien donar-li l'alta a partir de dilluns si la seva evolució es manté. En una breu atenció als mitjans des de Walter Reed, el seu doctor, Sean Conley, ha explicat que Trump no ha tingut febre des de divendres i que "no es queixa de falta d'aire". Amb tot, el president dels EUA va patir baixades en el nivell d'oxigen divendres i dissabte i els doctors li van subministrar dexametasona. Ara per ara, els seus nivells d'oxigen en sang "no són una gran preocupació clínica".



Segons ha explicat Conley, el president nord-americà va rebre tractament amb dexametasona després de patir "alguns episodis transitoris de baixades en els nivells de saturació d'oxigen".



El doctor ha indicat que els nivells d'oxigen de Trump van baixar divendres, i li va pujar la febre, i que per aaixò el van traslladar a Walter Reed.



En un vídeo difós durant el cap de setmana, Trump assegurava que es trobava bé i que els propers dies serien importants per veure la seva evolució. "Quan vaig ingressar, no em trobava massa bé, però ara estic molt millor", assegurava Trump al vídeo, afegint que en les properes 48 hores hi hauria "la prova de debò". "Veurem què passa", deia.