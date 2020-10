Un jove de 20 anys mor a Múrcia en ser apunyalat en una baralla

La Guàrdia Civil de la Regió de Múrcia està buscant el presumpte autor de l'homicidi d'un jove de 20 anys a la localitat de San Pedro del Pinatar, que va perdre la vida dissabte després de rebre diverses punyalades en una baralla produïda al mig del carrer per causes que encara es desconeixen i investiga la policia.

Els fets van tenir lloc cap a les tres de la tarda, quan, per causes que s'estan investigant, el jove i el seu presumpte homicida van iniciar una violenta baralla. En un moment donat, l'homicida va treure una arma blanca i li va clavar diverses punyalades a la víctima, que, tot i els intents dels sanitaris per reanimar-lo, li van provocar la mort.

La Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, no ha descartat cap hipòtesi sobre el que es va produir en aquesta baralla i a l'hora de tancar aquesta edició no havia localitzat l'homicida. Alguns testimonis -que van necessitar assistència psicològica després de presenciar els fets- van assegurar que els implicats en la baralla podrien formar part de clans familiars enfrontats des de fa temps.