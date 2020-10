La Politècnica de València suspèn les classes presencials arran d'un rebrot en un col·legi major

La Universitat Politècnica de València va decidir ahir a la nit suspendre des d'avui totes les classes presencials al campus de Vera davant l'esclat de casos de Covid-19 registrat després de les proves PCR entre gairebé 700 alumnes, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. La institució acadèmica va comunicar ahir a la nit aquesta mesura per correu electrònic, tant a l'alumnat com al personal docent.

Al campus de Vera hi estudien gairebé 25.000 alumnes dels 28.528 que té la universitat en la seva totalitat, inclosos els centres de Gandia i Alcoi. A última hora de la nit va fer públic un comunicat en què recordava que divendres passat es van realitzar proves PCR massives després de detectar-se una sèrie de contagis de Covid-19 en estudiants de l'UPV relacionats amb el Galileu Galilei, el col·legi major de gestió privada que està ubicat al campus de Vera.

«Fins al moment, els resultats que es van coneixent d'aquestes proves PCR donen un alt nivell de positius, cosa que ha de conduir les autoritats sanitàries a ampliar el rastreig de contactes pròxims», explicava la nota. Per això, «d'acord amb les autoritats sanitàries, amb les quals l'UPV està en contínua comunicació, i amb l'objectiu d'evitar la propagació dels contagis», es va decidir que a partir d'avui dilluns 5 d'octubre la docència de totes les titulacions de grau, màster universitari i doctorat del campus de Vera passin a mode 'online'.

Aquesta modalitat de docència a distància es mantindrà mentre es facin rastrejos, es determini l'abast dels contagis i fins que les autoritats sanitàries indiquin una altra situació, va explicar l'UPV. La resta d'activitats del campus es mantenen amb normalitat. El Vicerectorat d'Alumnat, Cultura i Esport ha demanat als estudiants que mantinguin totes les precaucions possibles (distància, mascareta i higiene de mans) per evitar contagis.

Les instal·lacions desplegades a l'UPV per a la pràctica de les 700 PCR que es van realitzar divendres es podrien mantenir actives durant un temps, i no només en aquesta universitat. Segons les previsions de Salut Pública, els positius podrien superar folgadament el centenar, cosa que aboca les autoritats sanitàries a emprendre una tasca de rastreig gegant per delimitar l'avenç del virus. Segons va confirmar el mateix Galileu Galilei ahir a aquest diari, entre els seus residents hi ha alumnes de «totes les universitats de València» i «de tots els graus», cosa que podria obligar a aixecar carpes de cribratge en alguns d'aquests centres, depenent dels contagis que es confirmin avui.

La perspectiva no és gens optimista, ja que segons apuntava ahir Salvador Peiró, director del Centre Superior de Recerca en Salut Pública de la Generalitat Valenciana, el nombre de positius coneguts avui, sigui quin sigui, «anirà a més», perquè «hi haurà qui l'estigui covant en aquests moments», ja que la PCR pot resultar negativa durant els cinc primers dies des que es produeix el contagi. Això garanteix que els alumnes del Galileu Galilei s'hauran de mantenir en aïllament els deu dies que estipula el protocol.

Però el veritable repte sorgeix amb el procés que s'obre a continuació. Cada cas confirmat obligarà els rastrejadors a iniciar una investigació dels contactes estrets mantinguts des de dos o tres dies abans de l'inici dels símptomes, moment en què un malalt comença a ser contagiós. Peiró detecta aquí un problema afegit: els asimptomàtics.

En aquests casos caldrà remuntar-se al dia dels fets, en aquest cas, les festes, ampliant així el ventall de possibilitats d'haver mantingut una interacció de risc i el nombre de persones a contactar pels rastrejadors. Peiró situa la mitjana de contactes estrets de cada contagiat «entre sis i vuit». Assumint el positiu de cent residents, entre 600 i 800 persones més.

A què cal afegir les possibles ramificacions de contagis que sorgeixin de qualsevol d'aquests centenars de contactes estrets. El fet de ser estudiants de diferents universitats i carreres afegeix més peces al puzle del rastreig, ja que forçarà a valorar cas a cas què s'entén per contacte estret.

«El tipus d'aules i la seva ventilació importa molt», destaca Peiró, per explicar per què en alguns casos caldrà aïllar tota una aula i en d'altres, només els estudiants més pròxims a l'infectat. «I també els professors, que van d'aula en aula», recorda. L'expert destaca com a element favorable que el brot «està focalitzat» al col·legi major, cosa que en certa manera n'«acota l'expansió».

En qualsevol cas, la conselleria insistia ahir, abans de conèixer-se la suspensió de les classes presencials a l'UPV, a apel·lar a la «responsabilitat» i deixava entreveure la preocupació pels resultats que puguin oferir els resultats, que s'haurien de conèixer durant el dia d'avui. Fonts de Sanitat apuntaven que el percentatge de positivitat de les proves que s'han anat coneixent –ahir no disposaven encara del resultat total de les gairebé 700 PCR– és «superior» al detectat durant el primer cribratge practicat al col·legi major. En aquesta primera ronda es van confirmar dotze positius d'un total de 66 proves practicades. Si es manté la proporció, la xifra de contagiats podria disparar-se avui fins als 120 o 130 alumnes del Galileu Galilei, cosa que convertiria el brot originat en una festa il·legal en un dels més grans d'Espanya.