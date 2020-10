Presó per a quatre detinguts per la violació en grup d'una nena a Xàtiva

El jutge d'Instrucció número 1 d'Ontinyent, en funcions de guàrdia, va enviar dissabte a la nit a la presó els quatre detinguts per la violació grupal d'una nena de 14 anys durant una festa d'aniversari a Xàtiva. Els quatre van accedir a declarar, en presència dels seus advocats defensors, i van argumentar que es va tractar de relacions consentides. No obstant això, el jutge, a petició del fiscal, va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança per als quatre, atès que els fets es van produir amb una nena de menys de 16 anys i en circumstàncies de submissió de la seva voluntat.



Declaració de la víctima

El magistrat havia pres abans declaració a la víctima i una amiga d'ella que va estar present aquella nit, la del 26 al 27 de setembre. Els dos primers arrestats van ser portats al jutjat poc abans de les dues de la tarda de dissabte custodiats per agents de la Guàrdia Civil que els van traslladar des dels calabossos de la caserna de Xàtiva.

Un cop finalitzada la seva declaració, el jutge va ordenar que li portessin els altres dos, que estaven als calabossos per mantenir-los incomunicats. Els detinguts van arribar cap a les cinc de la tarda. En aquells moments ja s'havia congregat prop de mig centenar de veïns i familiars de la menor. Alguns d'ells van desplegar pancartes amb lemes feministes en actitud pacífica, però altres van increpar als acusats amb insults i amenaces, el que va obligar la Policia Nacional a desplegar un dispositiu de seguretat que es va mantenir fins dos quarts d'onze de la nit, quan els quatre van sortir dels jutjats camí de la presó de Picassent, on van passar la seva primera nit al mòdul d'ingressos del centre penitenciari.