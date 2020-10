El temporal del cap de setmana a Europa causa almenys 8 morts

Almenys vuit persones han mort i diverses més han desaparegut a causa de temporal que ha afectat durant el cap de setmana Itàlia, França, Àustria i Suïssa. Les fortes pluges han causat inundacions i s'han ensorrat diversos ponts. Les autoritats italianes van informar de set morts després de la troballa de set cadàvers a la costa de Ligúria que podrien haver estat escopits al mar pels rius, molt més cabalosos que de costum, i s'especula que fins i tot una de les víctimes procediria de França. A més, es va informar de fins a 20 persones desaparegudes, encara que alguns casos es van resoldre satisfactòriament.

A Àustria va morir una nena de quatre anys a causa de l'impacte d'un arbre caigut pels forts vents, mentre que a Suïssa el temporal va obligar a tancar la principal autopista de país.

La regió de Piemont, a Itàlia, ha estat una de les més afectades, amb pluges inèdites des de fa 60 anys. De fet, les autoritats van advertir que continua havent-hi risc d'inundacions per desbordament. L'Ajuntament de la ciutat de Limone, a la província de Cuneo, va parlar d'una «situació catastròfica» a la localitat, una crisi que es va estrendre al nord-oest d'Itàlia, on van caure pluges mai vistes en 60 anys entre divendres i dissabte.

«La situació és molt greu. És com el 1994, amb la diferència que aquesta vegada han caigut 630 mil·límetres de pluja en 24 hores. Una precipitació tan massiva en un període de temps tan limitat no s'havia produït des de 1954», va explicar el president del Piemont, Alberto Ciri, que viatjarà a Roma per reiterar que «necessitem els recursos per començar de nou el més aviat possible».

Un centenar de municipis del Piemont van patir danys per les inundacions, amb més de 1.300 cases danyades i moltes localitats a darrera hora d'ahir encara no tenien electricitat ni aigua. En les últimes hores, a causa de les fortes pluges, el nivell del riu Po ha crescut sis metres i els llacs Maggiore i Como també estaven ahir sota pressió, mentre els desbordaments a diversos punts han provocat greus danys al camp, amb collites destruïdes i animals escampats, segons va denunciar la major associació d'agricultors d'Itàlia, Coldiretti.

Com a bona notícia, el sistema de protecció Mose a Venècia va aguantar la crescuda de les aigües i la plaça de Sant Marc no es va veure afectada, en el que l'alcalde de la ciutat, Luigi Brugnaro, va descriure com «un dia històric». Amb les pluges torrencials i vents es calculava per a dissabte una pujada de les aigües d'uns 135 centímetres cap al migdia, de manera que les autoritats van decidir elevar la barrera que impedeix l'entrada del mar a la llacuna i evitar així les inundacions que pateix la ciutat, formada per 118 illes.

«Estem molt satisfets, sobretot per la gent, perquè la ciutat està viva, adquireix sentit. No només se salven museus i palaus, sinó que es facilita la vida a la ciutat», va celebrar l'alcalde de Venècia.



Niça, aïllada

Els efectes de la gran tempesta d'aquests dies també es van poder apreciar al sud-est de França, especialment a Niça, que a l'hora de tancar aquesta edició estava aïllada del món pels talls de transport i subministrament elèctric.

El primer ministre francès, Jean Castex, va decidir desplegar l'Exèrcit a la zona i va declarar la seva preocupació pel «balanç final» de la tempesta, que va deixar almenys vuit desapareguts al país.