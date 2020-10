Trump podria rebre avui l'alta

L'equip mèdic encarregat del president nord-americà, Donald Trump, contagiat de coronavirus, va informar ahir que podria ser donat d'alta avui de l'Hospital Walter Reed de Bethesda, Maryland, en el qual va ingressar divendres. El doctor Brian Garibaldi va explicar que se li va subministrar una segona dosi de l'antiviral remdesivir dissabte i que «es troba bé». «Ha estat dret i passejant, el nostre pla per a avui és que mengi i begui i estigui fora del llit», va explicar Garibaldi. «Si segueix avui amb bon aspecte i trobant-se bé, esperem que pugui rebre l'alta demà mateix i traslladar-se a la Casa Blanca per seguir amb el seu tractament», va afegir.

També va participar en la roda de premsa el metge personal de Trump, Sean Conley, que va destacar que el pacient segueix «millorant», però que, com en qualsevol malaltia, «hi ha alts i baixos». «Durant aquesta malaltia, el president ha patit dos episodis de caiguda passatgera de la saturació d'oxigen. Vam debatre els motius i si havíem de intervenir i l'equip va decidir basant-se en el progrés de la diagnosi inicial el subministrament de dexametasona», va apuntar. La dexametasona és un esteroide, un tipus de medicament que ha demostrat una relativa eficàcia en pacients de COVID-19.

Conley va confirmar que Trump va rebre oxigen suplementari divendres, una dada que no va ser proporcionada a la roda de premsa de dissabte. «A última hora del matí de divendres, quan vaig anar a veure'l, el president tenia febre i la seva saturació d'oxigen va caure transitòriament per sota del 94 per cent», va explicar Conley. Com a resultat, li van donar oxigen durant aproximadament una hora.

El segon episodi de baixada de la saturació d'oxigen es va produir durant el matí de dissabte, el que va propiciar que se li comencés a administrar esteroides. Trump va divulgar ahir un vídeo en què va agrair la vigília protagonitzada de matinada per desenes dels seus seguidors davant de l'hospital en què està ingressat i va assegurar que es troba «molt millor».

Malgrat aquestes declaracions del president, dissabte una font de la Casa Blanca va explicar que els signes vitals de Trump en les darreres hores havien estat «molt preocupants» i que les següents 48 hores serien «crítiques per al seu estat» i que encara no estava «en el camí d'una recuperació plena».

A més, en la roda de premsa de dissabte de l'equip mèdic, la primera després de l'ingrés, es van donar dades que induïen a pensar que el diagnòstic de Trump era anterior a la tarda de dijous i que podia estar contagiat en actes en què va participar. També ha estat criticada l'escassa transparència de la informació proporcionada, el que va desencadenar les especulacions sobre la gravetat de l'afecció.

En tot cas, la transferència de poder al vicepresident nord-americà, Mike Pence, «no està sobre la taula», va assegurar l'assessor de Seguretat Nacional, Robert O'Brien. «No hi ha res a taula ara mateix», va explicar l'assessor poc abans que l'equip mèdic que atén Trump a l'hospital militar indiqués que el mandatari podria rebre l'alta avui i ser tractat a la pròpia Casa Blanca si continua la seva evolució favorable.



Màxim avantatge de Biden

Per part seva, el candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units, Joe Biden, va arribar a treure un marge rècord de 14 punts d'avantatge a Donald Trump, segons una enquesta de The Wall Street Journal publicada ahir però efectuada després del primer debat de dimarts i abans de l'hospitalització del president per coronavirus.

Segons el sondeig, Biden avantatjava Trump per un 53 per cent davant d'un 39 per cent, és a dir, tres punts més que el marge màxim de 11 punts que li treia al juliol. El caòtic debat de dimarts ha acabat beneficiant Biden, que va guanyar vuit punts percentuals més després del cara a cara.

Sobre això, un 44 per cent dels votants consideren que l'actuació de Biden va ser millor que la del seu oponent. Només un 22 per cent dels enquestats van considerar que Trump havia sortit triomfador del debat.

Als voltants dels podis on discutien els candidats es trobaven les seves respectives famílies. Aquesta zona ha adquirit una importància destacada aquests dies, perquè la família de Trump va eludir portar mascaretes durant la trobada, tot i les regles marcades per l'organització dels debats, així com per la Clínica Cleveland, la instal·lació que va acollir el cara. L'endemà passat, el president dels EUA va ser diagnosticat amb COVID-19.