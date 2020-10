L'OTAN demana a Turquia que ajudi a frenar la guerra a l'Alt Karabakh

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va reclamar ahir el cessament complet de les hostilitats a l'Alt Karabakh entre els exèrcits d'Armènia i Azerbaidjan i, en la seva visita a Turquia, va demanar al Govern de Recep Tayyip Erdogan que «utilitzi la seva influència considerable» amb l'Azerbaidjan per « calmar la situació».

Des de fa una setmana, els dos petits països caucàsics viuen en estat de guerra a la línia de front de l'Alt Karabakh. Aquesta regió, internacionalment reconeguda com a territori àzeri, està no obstant això controlada per forces armènies i és, de facto, un estat independent.

«Estem profundament consternats per l'escalada d'hostilitats a l'Alt Karabakh, i demanem un alto el foc immediat perquè les dues parts busquin una solució pacífica al conflicte. Una guerra com aquesta posa en risc moltes coses, com les vides de civils i infraestructures clau. Per això és extremadament important fer arribar el missatge que les hostilitats han de parar ara mateix. No hi ha una solució militar al conflicte de l'Alt Karabakh», va explicar Stoltenberg en una roda de premsa conjunta amb el ministre d'Afers Estrangers turc, Mevlut Cavusoglu.



Zones residencials

Vuit dies després que s'iniciessin els combats, es desconeix encara qui va ser el que ho va començar tot. Els dos països s'acusen mútuament i, finalment, els que pateixen són els civils: prop d'uns 40 han mort ja per bombardejos sobre zones residencials, en els dos països i, en alguns casos, a desenes de quilòmetres de la línia del front.

«Armènia dispara míssils contra ciutats àzeris. Això és un crim de guerra», va dir Cavusoglu, que no va fer referència que l'Exèrcit azerbaidjanès, segons molts informes, fes el mateix, però a ciutats de l'Alt Karabakh.

En la seva reunió prèvia -seguida d'una altra de Stoltenberg amb Erdogan-, el secretari general de l'OTAN i el ministre d'Exteriors turc també van parlar els conflictes libi, sirià, afganès i iraquià, així com sobre les tensions al Mediterrani oriental.