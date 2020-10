Madrid: reduir els casos a 50 per 100.000 habitants

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va dir ahir que la situació de la Covid-19 a Madrid, malgrat les mesures preses per l'executiu espanyol, és «d'ascens relatiu» i ha indicat que l'evolució no pot ser favorable fins que no s'arribi a xifres properes als 50 casos per 100.000 habitants dels últims catorze dies. En aquests moments, la capital de l'Estat supera els 700 positius per 100.000 habitants en les últimes dues setmanes. «No podem pensar, en absolut, que 500 és una bona situació», va argumentar el responsable del Centre de Coordinació d'Alertes Sanitàries.