Nova York i París adopten mesures més restrictives per l'avenç de la pandèmia

Les grans ciutats reprenen les mesures de restricció davant la segona ona del coronavirus. París i Nova York han adoptat, des de diumenge, noves mesures per l'avanç de la pandèmia.

En el cas de París, la incidència supera ja els 260 casos en set dies, la qual cosa suposa més de 520 casos si es multiplica per dos, la dada aproximada més fiable per poder establir una comparació. En el cas de Nova York, segons publica el periòdic NYT amb dades a 5 d'octubre, la incidència en una setmana ha estat de 44 casos. És a dir, 88 casos si es multiplica per dos.

La capital francesa és des del diumenge zona d'alerta «màxima» i les noves restriccions entraran en vigor avui per una durada mínima de 15 dies, mentre que la ciutat americana ha decretat ja el tancament de col·legis i negocis de nou barris.

A París, el prefecte de Policia, Didier Lallement, va anunciar ahir el tancament, a partir d'avui i almenys fins al 19 d'octubre, de tots els bars, així com la prohibició de la venda d'alcohol a partir de les 22.00. Els restaurants podran continuar les seves activitats, encara que sota un nou protocol sanitari més estricte.

Les mesures inclouen, a més, la prohibició d'esdeveniments de més de mil persones i de reunions en llocs públics de més de deu. Encara que es permetran cerimònies com les noces, no es podran realitzar celebracions en sales de festa. Els centres comercials i grans superfícies hauran de garantir quatre metres quadrats per client. També queden clausurades les fires, salons i parcs d'exposicions.

Per la seva banda, l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, va proposar diumenge a les autoritats estatals el tancament de tota activitat no essencial, inclosos els centres educatius, en els nou districtes postals de l'urbs on s'han detectat brots de coronavirus i en els quals l'índex de resultats positius en les anàlisis s'ha mantingut per sobre del 3% durant els últims set dies. L'OMS considera que la pandèmia està descontrolada per sobre del 5%.

L'alcalde sol·licita que la paralització de l'activitat no essencial comenci el 7 d'octubre i demana també que es prohibeixin les activitats d'«alt risc» en 11 districtes postals més de Nova York, entre els quals Brooklyn i Queens.

La proposta necessita l'aprovació del governador Andrew Cuomo perquè pugui fer-se efectiva.



Errors al Regne Unit



L