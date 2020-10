Sanitat registra més d'11.990 nous casos a Espanya, 4.030 en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha notificat aquest dimarts 11.998 casos de Covid-19, dels quals 4.030 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 2.099 registrats el dilluns, situant-se la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 825.410.

Quant al nombre de morts, el departament que dirigeix Salvador Illa ha registrat avui 261 morts per Covid-19 més, 484 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per Covid-19 a Espanya s'elevi a les 32.486 persones.

Actualment hi ha 10.696 pacients ingressats per Covid-19 a tota Espanya i 1.544 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.162 ingressos i 1.238 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 9,08 per cent i en les UCI en el 17,68 per cent.

Dels 4.030 nous casos, 1.690 s'han localitzat a Madrid, si bé 261 a Andalusia, 280 a Aragó, 84 a Astúries, 17 a Balears, 74 a Canàries, 37 a Cantàbria, 70 a Castella-la Manxa, 43 a Castella i Lleó, 152 a Catalunya, 14 a Ceuta, 213 en Comunitat Valenciana, 151 a Extremadura, 154 a Galícia, 17 a Melilla, 105 a Múrcia, 272 a Navarra, 323 a País Basc i 73 a La Rioja.

Quant a les morts, Sanitat ha registrat ja 1.933 defuncions a Andalusia (79 en l'última setmana); a Aragó 1.411 (5 en els últims set dies); a Astúries 350 (6 en l'última setmana); a Balears 309 (9 en els últims set dies); a Canàries 239 (cinc en una setmana); a Cantàbria 237 (dos en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.225 (22 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 3.129 (74 en els últims set dies).

A més, 5.858 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (set en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 11 morts des del començament de la pandèmia (una en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 1.623 (16 en els últims set dies); a Extremadura 608 (24 en una setmana); a Galícia 766 (29 en els últims set dies); a Madrid 9.628 (155 en els últims set dies); a Melilla cinc; a Múrcia 223 (dos en els últims set dies); a Navarra 600 (22 en els últims set dies); al País Basc 1.906 (16 en els últims set dies); i a La Rioja 425 (10 en els últims set dies).

