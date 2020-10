Saragossa torna a la fase 2 pel Pilar i Lleó i Palència estan confinades des d'avui

La Direcció General de Salut Pública emetrà una ordre per incorporar Saragossa a la fase 2 des del pròxim dijous i fins al següent dijous, 15 d'octubre, com a mesura preventiva davant la possible celebració de reunions socials i celebracions en els dies festius que envolten el 12 d'octubre, dia del Pilar.

Aquesta decisió s'emmarca en el principi de prudència, atès que les dades epidemiològiques de la capital aragonesa reflecteixen una incidència d'entre 200 i 300 casos per 100.000 habitants estable a les últimes setmanes. D'aquesta manera, amb aquestes mesures es pretén tant preservar el sistema sanitari com prevenir un futur confinament de la ciutat en setmanes posteriors. D'aquesta manera, Saragossa passarà a fase 2, amb l'excepció que es permetrà mantenir el 75% en els espectacles i activitats culturals que compten amb butaques preassignades.

Les ciutats de Lleó, amb 124.000 habitants, i Palència, amb una mica més de 78.000, tindran restringida la seva mobilitat perimetral des d'avui, amb les mateixes mesures que les que ja s'apliquen a Madrid, i durant almenys 14 dies, per complir els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat d'incidència, contagis i UCIs.



Investigació a València

D'altra banda, la conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat valenciana demanarà a la de Justícia que iniciï una investigació sobre els fets del col·legi major Galileo Galilei de València, on, arran d'una festa, s'ha declarat un brot de contagis de coronavirus que ha portat la Universitat Politècnica de València a suspendre les classes presencials d'un dels seus campus a l'espera dels resultats de les proves PCR a uns 700 estudiants. Segons va informar el govern presidit per Ximo Puig, de moment es coneixen els resultats de 200 proves, de les quals han sortit 81 positius.