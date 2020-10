Trump torna a la Casa Blanca

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat aquest dilluns a la Casa Blanca després d'abandonar l'hospital militar Walter Reed, on va ser ingressat divendres hores després que es confirmés el seu positiu per Covid-19. Tot just arribar al 1600 de Pennsylvania Avenue, després d'un breu desplaçament amb l'helicòpter presidencial 'Marine One', el primer que ha fet ha sigut treure's la mascareta per tornar a posar-se davant les càmeres. Sense la protecció ha entrat a la residència, on es podia veure personal de la Casa Blanca.



El gest és tot un senyal desafiador i una declaració d'intencions del missatge que vol llançar Trump, encara contagiat i en tractament i que, tot i que eufòric declara trobar-se «realment bé, millor que fa 20 anys», segons els mateixos metges al capdavant del seu tractament, «encara no del tot fora de perill». I per si no estava clar ho ha enregistrat en un vídeo que ha tuitejat poc després de tornar a la Casa Blanca, instant els nord-americans que «no deixin que els domini» el virus, que no «li tinguin por», una cosa que també havia escrit hores abans des de l'hospital.





I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don't be afraid of Covid. Don't let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Explotació electoral

«Necessito sortir d'aquí»

Segueixen els contagis

Una vegada més, Trump, de 74 anys, tornava a minimitzar la gravetat i la serietat de la pandèmia, just abans que la xifra oficial de morts als EUA per coronavirus superés les 210.000 persones. És la irresponsabilitat en esteroides.«Aviat de tornada a la campanya»Poc abans de sortir de l'hospital Trump també ha utilitzat la seva xarxa social preferida per retuitejar una periodista que l'ha definit com un «heroi invencible», que ha sobreviscut «al virus xinès» i perquè ha promès que tornarà a la campanya electoral «aviat». I en aquest missatge ha tornat a acusar els mitjans de donar «notícies falses» i mostrar només «enquestes falses», posant en dubte pràcticament tots els sondejos, que donen considerable avantatge en l'àmbit nacional a Joe Biden, el seu rival en les eleccions del 3 de novembre, i, tot i que de forma una mica més ajustada, també col·loquen davant el demòcrata en diversos estats frontissa clau.El cert és que Trump ja està en campanya. I la seva desafiadora tornada a la Casa Blanca dona una sotragada, una altra més, al terratrèmol polític que es va iniciar quan la matinada de dijous a divendres es va anunciar que el president havia donat positiu.Es mantenen múltiples interrogants sobre l'estat de salut del mandatari, que segueix en un tractament que inclou remdesivir i l'esteroide dexametasona (que té com a possible efecte secundari l'eufòria), però les últimes 48 hores han mostrat la seva disposició, i la de la seva campanya, d'explotar electoralment el contagi.«Té experiència com a comandant en cap, com a home de negocis i ara lluitant contra el coronavirus com a individu, Joe Biden no té aquestes experiències de primera mà», deia aquest dilluns a FoxNews Erin Perrinne, portaveu de la campanya del republicà.El mateix Trump diumenge a la tarda, com havia fet dissabte, va penjar a Twitter un vídeo amb un missatge enèrgic en què assegurava que havia «après molt de la Covid», la malaltia sobre la qual, com a president, rep informació des del gener. «Aquesta és l'escola de veritat, no la de llegir llibres», deia des de l'hospital. «Sé el que és. Ho entenc».També diumenge, en una decisió que ha sigut àmpliament qüestionada per experts mèdics i fins i tot per membres del Servei Secret encarregats de protegir-lo, Trump va fer una volta amb el cotxe presidencial blindat per saludar els seguidors que s'havien concentrat a les portes del Walter Reed.Aquest dilluns, des d'abans de les set del matí, havia reactivat amb intensitat la seva activitat a Twitter amb més de dues desenes de missatges, incloent-ne 15 penjats en 25 minuts amb les seves clàssiques majúscules, cridant a votar després d'esmentar les borses, l'exèrcit, la força espacial, la llibertat religiosa o la segona esmena, entre altres temes.Trump estava ansiós per abandonar el centre mèdic militar i segons fonts de la CNN aquest dilluns havia estat dient en trucades a gent pròxima: «Necessito sortir d'aquí». I rere els seus moviments i la seva ansietat hi ha l'afany per mostrar al país i al món que és funcional però també, segons fonts de 'The New York Times', la seva sensació d'«avorriment» i d'«estar atrapat».Enganxat a la cobertura mediàtica mentre era a l'hospital de Bethesda (Maryland), ha estat especialment molest per les especulacions sobre el seu estat de salut (a les quals han contribuït els missatges propagandístics del seu equip mèdic i la falta de credibilitat de la informació que surt de la Casa Blanca). També, per les elucubracions sobre un potencial traspàs de poders en cas que fos necessari al vicepresident Mike Pence, que ha pres el paper central en els actes en persona a la campanya i que l'endemà del debat vicepresidencial de dimecres amb Kamala Harris a Utah (on els dos candidats i també la moderadora estaran separats per pantalles de plexiglàs) oferirà un míting a Arizona.No es pot descartar que l'agosarat enfocament del president Trump li doni algun rèdit polític i ja ha trobat eco en les seves bases més fidels però també està sent àmpliament qüestionat, fins i tot des de dins de l'ala oest, on continua el degoteig de positius per Covid-19 que evidencien les conseqüències del menyspreu que fins ara el mandatari i els seus assessors més pròxims han tingut per les directrius sanitàries per contenir el virus.Aquest dilluns es confirmava el contagi de la secretària de premsa, Kayleigh McEnany, que no es va posar en quarantena després de saber que havia estat exposada a una persona contagiada (Hope Hicks) i tant divendres com diumenge es va treure la mascareta per adreçar-se als periodistes. També s'ha informat del contacte d'uns altres dos funcionaris de l'equip de comunicació de la Casa Blanca i dos treballadors domèstics. I a la llista de contagiats que van estar en l'acte del dia 26 de presentació de la jutge Amy Coney Barrett com a nomenada per al Tribunal Suprem s'hi havia afegit el cap de setmana un tercer senador republicà i aquest dilluns ho ha fet un reverend.Hi ha malestar creixent entre treballadors de l'ala oest per la falta de protocols unitaris (encara no és obligatori l'ús de les mascaretes) i d'informació. I el malestar ha pujat a indignació entre alguns agents del Servei Secret, especialment després del passeig amb cotxe que Trump va fer al voltant del Walter Reed, per més que un portaveu assegurés que «es van prendre precaucions adequades per protegir el president i tots els que el recolzen». «Ni tan sols pretén ja que l'importa», denunciava protegit per l'anonimat un dels agents a 'The Washington Post'. «Mai hauria d'haver passat», deia un altre a la CNN. «La frustració per com se'ns tracta respecte a decisions sobre aquesta malaltia ve d'abans. No som d'un sol ús».