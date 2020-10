Trump torna a minimitzar la gravetat de la COVID-19 i intenta explotar el seu contagi

Prop de 210.000 persones han perdut la vida als Estats Units per COVID-19. Gairebé set milions i mig s'han contagiat, incloent el president, Donald Trump, la primera dama, assessors, senadors i personal de la Casa Blanca. El mandatari, però, ha tornat a minimitzar la gravetat i la seriositat de la pandèmia. «No tinguin por de la COVID. No deixin que domini les seves vides», va escriure a Twitter en un missatge triomfalista, anunciant que ahir mateix volia abandonar l'hospital militar Walter Reed en què va ser ingressat divendres i on ha rebut tractament, quelcom que a l'hora de tancar aquesta edició no s'havia produït.

Trump va penjar el seu polèmic tuit poc abans que comparegués davant la premsa el seu metge i l'equip que l'està tractant, amb un tractament que ha inclòs un còctel d'antivirals de Regeneron, cinc dies amb Remdesivir i dexametasona, un esteroide que entre els seus efectes secundaris pot tenir el de l'eufòria. El president dels EUA va assegurar que es troba «realment bé», «millor que fa 20 anys» i va marcar dos quarts de set de la tarda com el seu moment de sortida de l'hospital, tot presumint que, sota la seva administració, s'han «desenvolupat grans medicaments i coneixement».

L'anunci va suposar una sacsejada, una altra més, dins del terratrèmol polític que es va iniciar quan la matinada de dijous a divendres es va anunciar que el president havia donat positiu. I tot i que es mantenen múltiples interrogants sobre l'estat de salut del mandatari, les últimes 48 hores han mostrat l'intent de Trump i de la seva campanya d'explotar electoralment el contagi.

S'havia demostrat ja diumenge a la tarda, quan, com havia fet dissabte, va penjar a Twitter un vídeo amb un missatge enèrgic i, en una decisió que ha estat àmpliament qüestionada per experts mèdics i fins i tot per membres de Servei Secret encarregats de protegir-lo, Trump va fer un passeig al cotxe presidencial blindat per saludar els seguidors que s'havien concentrat a les portes del centre mèdic Walter Reed on està ingressat des de divendres.

Ahir, des d'abans de les set del matí, Trump va reactivar amb intensitat la seva activitat a Twitter amb més de dues desenes de missatges, incloent 15 penjats en 25 minuts en les seves clàssiques majúscules, fent una crida a votar després d'esmentar les borses, l'exèrcit, la força espacial, la llibertat religiosa o la segona esmena.

El president nord-americà estava ansiós per abandonar el centre mèdic militar i segons fonts de CNN ahir va estar dient en trucades a persones properes: «Necessito sortir d'aquí». I darrere dels seus moviments i la seva ansietat hi ha el seu afany per mostrar al país i al món que és funcional però també, segons fonts de The New York Times, la seva sensació d'«avorriment» i d'«estar atrapat».

Enganxat a la cobertura mediàtica, ha estat especialment molest per les especulacions sobre el seu estat de salut (a què han contribuït els missatges propagandístics del seu equip mèdic i la falta de credibilitat de la informació que surt de la Casa Blanca). També, per les elucubracions sobre un potencial traspàs de poders en cas que fos necessari al vicepresident Mike Pence, que ha pres el paper central en els actes en persona en la campanya i que un dia després del debat vicepresidencial de dimecres amb Kamala Harrris a Utah oferirà un míting a Arizona.

El missatge directe que vol enviar Trump sobre el seu contagi el resumia un tuit d'ahir i el seu vídeo de diumenge, en què assegurava que «ha estat un viatge molt interessant» i explicava que ha «après molt de la COVID», la malaltia sobre la qual, com a president, porta rebent informació des del gener. «Sé el que és. Ho entenc. I és una cosa molt interessant i us deixaré saber sobre això», va dir.

També la seva campanya ha deixat clar que es mou amb la idea d'explotar electoralment, sota una inexplicable perspectiva positiva, el fet que el president s'hagi contagiat. «Té experiència com a comandant en cap, com a home de negocis i ara lluitant contra el coronavirus com a individu, Joe Biden no té aquestes experiències de primera mà», afirmava Erin Perrinne, portaveu de la campanya del republicà.



Segueixen els contagis

No es pot descartar que l'agosarat enfocament de Trump li doni algun rèdit polític i ja ha trobat ressò en les seves bases més fidels però també està sent àmpliament qüestionat, fins i tot des de dins de l'Ala Oest de la Casa Blanca, on continua el degoteig de positius per COVID-19 que evidencien les conseqüències del menyspreu que fins ara el mandatari i els seus més propers assessors han tingut per directrius sanitàries per contenir el virus.

Ahir es va es confirmar el contagi de la secretària de premsa, Kayleigh McEnany, que no es va posar en quarantena després de saber que havia estat exposada a una persona contagiada (Hope Hicks) i tant divendres com diumenge es va treure la màscara per dirigir-se als periodistes. També s'ha informat del contagi de dos funcionaris de l'equip de comunicació de la Casa Blanca i dos treballadors domèstics.