El govern espanyol invertirà 72.000 milions de fons europeus en 3 anys

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dimecres suposarà una injecció a l'economia espanyola de 72.000 milions d'euros dels fons europeus en tres anys. Segons el president espanyol permetran un creixement anual de 2,5 punts del PIB i la creació de "més de 800.000 llocs de treball" entre 2021 i 2023. Per fer-ho possible, l'executiu espanyol "avançarà" ja 27.000 milions d'aquests fons als pressupostos generals de l'Estat per al 2021. El pla s'estructura en quatre grans eixos: la transició ecològica, la dimensió digital, la igualtat de gènere i la cohesió social. Segons Sánchez, destinarà el 37% dels recursos a la inversió verda i el 33% a la transició digital.

Sánchez ha presentat el pla en un acte que ha començat amb una interpretació a piano de l'himne d'Europa i amb una bandera europea de fons. Hi han estat presents amb suport tecnològic tots els membres del seu govern, els màxims representants de la patronal i els sindicats i els ambaixadors dels 27 països membres de la UE. En total 200 convidats per teleconferència, entre els quals membres de la societat civil i responsables dels mitjans de comunicació.

L'acte sota el lema "Espanya puede" ha servit per presentar els eixos d'una "segona gran modernització de l'economia espanyola" que ha estat elaborant durant els últims mesos el seu govern. Són les polítiques principals que segons el president espanyol han de permetre recuperar l'economia espanyola i garantir "un creixement sòlid, durador i inclusiu".



Distribució dels fons

Sánchez ha explicat que les "grans prioritats" del pla seran la transició ecològica, que mobilitzarà el 37% dels recursos, i la transformació digital, amb el 33% del total. També es basarà en la cohesió territorial i social així com la igualtat de gènere, pilars que coincideixen amb les indicacions de la UE, segons ha destacat. Hi haurà deu polítiques tractores dels fons que, segons el president espanyol, incideixen en els sectors amb "major capacitat" de transformació i que "entronquen amb les necessitats" de l'Estat espanyol.

L'agenda urbana, rural i la lluita contra la despoblació així com el sector agroalimentari concentraran el 16% dels recursos; la inversió en infraestructures i ecosistemes resilients per preservar la biodiversitat el 12%; la transició energètica justa i inclusiva el 9%; la modernització i digitalització de l'administració pública el 5%; la modernització de pimes, indústria i sector turístic el 17%; la ciència i la innovació, entre d'altres, en salut, un 17%; l'educació, el coneixement i l'FP un 18%; la nova economia de cures i polítiques d'ocupació el 6%; l'esport i la cultura l'1,1% i, per últim, els recursos restants per a la modernització del sistema fiscal.

Entre alguns dels objectius de la mobilització de recursos, Sánchez ha citat el desplegament de la mobilitat elèctrica amb 250.000 nous vehicles elèctrics en els pròxims tres anys per arribar a 5 milions el 2030 i la creació de 100.000 punts de recàrrega. D'altra banda, la creació de 65.000 places d'educació infantil de 0 a 3 anys per contribuir a eliminar les bretxes de gènere així com de 1.460 unitats d'acompanyament d'alumnat vulnerable. També la formació de la ciutadania en competències digitals (entre els objectius, arribar a 2,5 milions de pimes) i facilitar l'accés del 85% de la població al 5G.

Sánchez ha explicat que en matèria educativa crearan 200.000 noves places de Formació Professional en quatre anys i impulsaran una reforma per adaptar l'oferta a les necessitats de qualificació del nou mercat laboral. Es distribuiran 250.000 dispositius de connexió a internet per a alumnat perquè l'usin a les seves llars i la creació d'aules interactives a 19.000 centres educatius. En matèria de dependència, el govern espanyol vol facilitar que en tres anys 870.000 persones dependents accedeixin als serveis de teleassistència.



Seguiment i coordinació de la implementació

Per fer seguiment del desenvolupament del pla, el govern espanyol crearà una comissió interministerial presidida pel mateix Sánchez i que comptarà amb la participació dels ministres de les àrees amb més vinculació en els àmbits de transformació. També crearà una unitat de seguiment a la Moncloa. El govern espanyol proposarà que hi hagi retiment de comptes periòdic al Congrés a través de la comissió mixta de la UE, amb presència de diputats i senadors.

També es reactivarà en matèria de "cogovernança" la conferència sectorial de fons europeus amb les CCAA i s'introduirà el tema en els "debats habituals" de les conferències de presidents. Sánchez ha anunciat interlocució "contínua i intensa" amb empreses, treballadors i món acadèmic a través de fòrums i consells sobre diverses àrees. El president espanyol ha destacat que cal "arrossegar inversió privada".



Menys burocràcia per agilitzar les inversions

Sánchez ha anunciat també que el seu executiu impulsarà reformes legals i administratives perquè l'execució dels fons sigui "transparent i àgil" en els pròxims tres anys. "Eliminarem tots els colls d'ampolla existents" modificant la Llei de contractes i les lleis de l'administració "perquè sovint suposen un obstacle per a l'absorció dels recursos disponibles".

Unes reformes que es duran a terme "d'acord amb la normativa europea" i que aniran acompanyades de modificacions en els aspectes de gestió. "Aquesta és una reforma històrica llargament demanada que farà que la nostra administració sigui més eficaç, àgil i transparent", ha dit.

Per això ha demanat a la resta de les administracions "que segueixin aquest camí en els àmbits de la seva competència" perquè "no ens podem permetre que la burocràcia obstaculitzi la recuperació".



Crida a l'oposició

Sánchez ha tancat la conferència reclamant suport a l'oposició per dur a terme aquestes inversions i reformes. És "una col·laboració mínima en benefici de l'interès general". En aquest marc ha demanat la "fi" del "bloqueig institucional" perquè "l'antipolítica només serveix per buscar culpables". "El món es troba en una cruïlla decisiva" i "el govern d'Espanya opta per política democràtica i l'acord" per aprofitar aquesta "oportunitat única". "No demano més que el que ofereixo, que és la unitat i l'estabilitat perquè l'economia funcioni", ha sentenciat.

Ha advertit que en aquest "camí de dificultats" no hi ha lloc "per a la deserció ni per a la indiferència", i ha reiterat la seva "confiança absoluta en les capacitats de la societat espanyola" que és "adulta per assumir la disciplina que ens vam imposar per doblegar el virus". "Som una societat oberta als canvis, un tret imprescindible per abordar amb èxit les grans transformacions del país", ha dit.

El president espanyol ha afirmat que la formació del seu govern va obrir una etapa de modernització que va quedat aturada per la pandèmia del covid i el govern espanyol es va centrar en "salvar vides" i va activar un "escut econòmic i social sense precedents". "Vam decidir resistir per avançar" i "vam actuar des del primer moment amb mesures destinades a pal·liar els danys als ciutadans".

Per aquest moiu ha reivindicat "l'esforç col·lectiu" que va suposar l'activació de 200.000 MEUR "per protegir les empreses" i "avui afortunadament més de 530.00 empreses segueixen la seva activitat". També es va protegir, ha dit, 3,4 milions de treballadors amb els ERTO dels que el 80% "ha tornat a la seva feina", i també es va activar una prestació per a 1,5 milions d'autònoms dels què 150.000 es beneficien de les noves prestacions.

"Malgrat la cridòria partidista", ha dit, "tot ho estem fent amb suport de la unió". Alguns exemples, segons Sánchez, són els acords amb els agents socials. "Aquest és el camí que continuarem: el del diàleg social".

En aquest punt ha volgut fer un reconeixement que la UE "ha estat a l'alçada del desafiament" amb "una resposta solidària i unida". "Sabem que després del cop sanitari els organismes preveuen que el creixement del PIB se situï al tercer trimestre molt per sobre del creixement del 10% intertrimestral, i per tant recuperi part, no tota, la caiguda inicial"

De cara al 2021, segons Sánchez, el creixement que calcula el FMI és del 7,2% del PIB. "Parlem d'una recuperació i creixement que no vindran sols i que demanen la mobilització i esforç de totes les energies nacionals disponibles".

Per això, segons Sánchez, aquest Pla és "per a una nova modernització d'Espanya". "El món ha canviat i hem d'accelerar la transformació del país si ens volem guanyar el futur". Per tant segons Sánchez "no es tracta només de recuperació, sinó de transformar l'economia per créixer de manera més robusta i sostenible".

Un pla per "als pròxims sis anys" centrat en els tres primers.

Sánchez recordat que els fons Next Generation de la UE suposarà fons per a l'Estat per valor de140.000 MEUR, l'equivalent de l'11% del PIB del 2019, i l'execució dels fons serà a sis anys, entre 2021 i 2026.

El Pla de Recuperació té un horitzó de sis anys, però segons Sánchez el pes se centra en els tres primers. "Ens concentrarem en projectes que es podran posar en marxa en els pròxims tres anys". Seran 72.000 MEUR per al període 2021-2023.

Segons Sánchez s'executaran a través dels fons europeus, el primer el pla de Recuperació i Resiliència amb 53.000 MEUR, i el React amb 12.400 MEUR. Són recursos als que se sumen 79.000 MEUR previstos per a Espanya pels fons estructurals i la política agrícola.

Una quantitat "extraordinària", la dit Sánchez, que es destinarà principalment a la modernització. Per això la inversió verda representa el 37% del pla, i la transició digital el 33%. "La missió del pla és la creació de centenars de milers de llocs de treball i empreses".

Segons Sánchez, el pla crearà un impacte de 2,5 punts del PIB i crearà 800.000 llocs de treball en tres anys. A més, ha dit, "el pla rejovenirà el teixit productiu" i impulsarà la ciència, la indústria, la innovació, el desenvolupament.



27.000 milions als PGE 2021

El govern espanyol treballa en l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat "PGE) del 2021, i segons Sánchez ha decidit "accelerar el calendari". Per això avançarà ja als pressupostos 27.000 MEUR del Pla de Recuperació independentment de l'arribada efectiva dels fons.

La presentació del pla continua a les 18.00h. Serà el torn dels quatre vicepresidents. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño i Teresa Ribera desenvoluparan la presentació del pla amb l'exposició dels seus pilars principals. Segons La Moncloa, aquest és "un exercici col·lectiu de l'executiu on s'exposaran les principals xifres i polítiques" del pla per "iniciar la segona gran modernització de l'economia espanyola".

L'acte ha tingut lloc després que aquest dimarts el govern espanyol va aprovar el sostre de despesa i el quadre macroeconòmic. L'executiu va elevar més d'un 50% el sostre de despesa per al 2021 fins a 196.097 milions d'euros, i va empitjorar la previsió de caiguda del PIB a l'11,2% aquest any i situa l'atur al 17,1%. El deute se situaria en el 118% del PIB el 2020.

Pel que fa l'executiu contempla un augment del PIB del 7,2% l'any que ve que podria arribar al 9,8% si es té en compte l'efecte dels fons europeus. La taxa d'atur se situaria al 16,9% l'any vinent.