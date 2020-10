La Justícia grega dictamina que el partit neonazi Alba Daurada és una organització criminal

El Tribunal d'Apel·lació d'Atenes ha sentenciat que el partit neonazi Alba Daurada és una organització criminal, al final d'un procés que s'ha prolongat durant més de cinc anys i el resultat dels quals ha estat rebut amb aplaudiments per les gairebé 20.000 persones que s'havien concentrat als carrers de la capital grega.

La investigació criminal va començar després de l'assassinat el setembre de 2013 del raper Fyssas Pavlos, de 34 anys i conegut pel nom artístic de Killah P., que va morir per diverses punyalades a mans d'un home que treballava a la cafeteria de les oficines del partit.

A la banqueta s'han assegut més de 60 membres de la formació ultradretana, entre ells el seu líder, Nikolaos Michaloliakos, responsable per tant de dirigir una organització criminal. La cort també ha considerat culpable al suposat autor de l'assassinat del raper, Giorgos Roupakias.

La multitud que s'amuntegava davant el tribunal d'apel·lació, entre els qui es trobava l'ex-primer ministre Alexis Tsipras, ha celebrat el veredicte. També la mare de Fyssas Pavlos estava present en aquesta mobilització, emocionada després d'assabentar-se de la sentència, segons la televisió pública ERT.

Alba Daurada va arribar a ser la tercera força parlamentària del país amb 18 dels 300 escons del Parlament, des d'on va denunciar que aquesta investigació era una persecució judicial contra els seus membres. En els últims comicis parlamentaris a Grècia, la formació no va aconseguir superar el 3 per cent dels vots que necessitava per a obtenir representació.