El jutge del cas Villarejo demana imputar Pablo Iglesias pel 'cas Dina'

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha elevat una exposició raonada al Tribunal Suprem per sol·licitar que investigui al vicepresident segon de Govern i líder de Podemos, Pablo Iglesias, per la seva condició d'aforat, pel delicte de danys informàtics, revelació de secrets i denúncia falsa per la seva presumpta implicació en la 'peça Dina' que s'investiga en el marc del conegut com a 'cas Villarejo'.

Segons han informat fonts jurídiques a Europa Press, el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6, que investiga el robatori del telèfon mòbil de Bousselham i el posterior ús dels arxius que contenia, remet a l'alt tribunal la instrucció de la peça en contra del criteri de la Fiscalia Anticorrupció, que encara no ha rebut notificació.

L'exposició raonada inclou també a la directora dels serveis jurídics de Podemos Maria Glòria Elizo i als lletrats d'aquesta formació Marta Flor Nuñez i Raúl Carballedo, així com a la pròpia exassessora Dina Bouselhan i Ricardo Dasaferreira, aquests dos últims per fals testimoni.