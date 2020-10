Rajoy va demanar ajuda per a un escaneig al seu despatx del Congrés, segons Villarejo

El principal imputat en la causa relativa a les clavegueres policials, José Manuel Villarejo, ho gravava tot. Ho feia pel que pogués passar, encara que no li hagi servit per evitar anar a la presó, en la qual ja porta tres anys. En una de les converses que formen part del sumari del cas Kitchen se'l sent destacar davant de l'excap de la UDEF José Luis Olivera que va realitzar un escaneig per buscar micròfons ocults al despatx de Mariano Rajoy al Congrés, perquè l'expresident del Govern «no es refiava de ningú».

No és l'única referència a Rajoy que fa Villarejo, que presumeix d'haver fet «moltes maldats» per evitar-li la presó. Qui ho treu a la llum en aquesta ocasió és Olivera, que encara no està formalment imputat en la causa, però els comptes del qual el jutge ha ordenat investigar en trobar indicis que cobrava un 5% dels encàrrecs en els quals ajuda l'excomissari.

«Li dic, mira, hi va haver un moment en què Rajoy tenia uns seriosos dubtes que l'estaven gravant al seu despatx del Congrés. I va demanar ajuda perquè se li fes un escaneig i es comprovés, perquè no es refiava de ningú», afirma Olivera. Villarejo respon: «I l'ajuda li va arribar de Villarejo». L'excap de la UDEF ho corrobora: «I qui va fer l'escaneig es diu Villarejo, però (...) per poder fer l'escaneig no va ser Villarejo amb els aparells, els aparells els va ficar a dins una senyora». El seu interlocutor afegeix: «Que ara és vicepresidenta del Govern». És l'episodi amb el qual, en un altre moment, l'excomissari de la policia amenaça de «fotre la Petiteta», en referència a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Villarejo també gravava les seves trucades. En una amb l'empresari Ignacio López del Hierro, espòs de l'ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal, Villarejo li diu que va passar una nota al 2014 sobre 12.000 comptes a Andorra, «4.000 d'ells d'empresaris catalans», que van decidir «tapar». Així s'evitava descobrir el rei emèrit, afirma.

L'excomissari comenta a López del Hierro que els «Gens Cecília», que és com anomena el CNI, estaven preocupats i que preguntaria a Interior, on només es refia d'«Olivera i del secretari d'Estat», en referència a Francisco Martínez, ja imputat.

Segons Villarejo, «van a mort» contra Cospedal i li han ofert de tot per explicar la seva participació en l'Operació Catalunya. Finalment, demana a López del Hierro que li traslladi a la seva dona que «és molt important. És acabar amb els independentistes d'una puta vegada per totes». Anticorrupció va demanar la imputació del matrimoni, però el jutge encara no ho veu oportú.



«De retalls res»

En les declaracions del cas Kitchen hi ha moments tensos, pel to inquisitiu que utilitzen de vegades els fiscals de el cas o el jutge. Amb l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino n'hi va haver quan va qualificar el dispositiu il·legal investigat de «retalls del cas Bárcenas».

«De retalls res», li va retreure el magistrat, que li va recordar la importància de l'extresorer per al PP per «alguna sentència». Segons Pino, va ser d'Andrés Gómez Gordo, que llavors era cap de Seguretat de Cospedal a Castella-la Manxa, de qui va sorgir la iniciativa de continuar «a l'entorn de Bárcenas».



Bones referències del xofer

D'altra banda, segons Europa Press, l'extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas va explicar al jutge instructor del cas Kitchen, Manuel García Castellón, que el xofer de la família, Sergio Ríos, al qual s'investiga com a suposat espia d'aquesta trama, era una persona de la seva «absoluta confiança» per les bones referències que tenia d'ell, entre elles que també va treballar com a xofer per a Francisco Granados a la Comunitat de Madrid.