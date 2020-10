Registren 11.998 nous positius i 261 morts per COVID-19 a Espanya

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 11.998 nous positius i 261 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats l'últim dia, amb 32.486 defuncions totals. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 825.410 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 252.762 des que va començar la pandèmia, 19.546 en la darrera setmana. La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia continua essent Madrid, amb 1.690 casos. La segueixen el País Basc, amb 323, l'Aragó, amb 280, i Navarra, amb 272.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 32.486 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 261 més que ahir. Segons l'últim informe del Ministeri, 484 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 155 s'han produït a Madrid.



«Doblegar» la corba

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va insistir ahir en el ple del Senat en la necessitat de doblegar la corba de contagis de coronavirus en la Comunitat de Madrid per a arribar als 50 casos de covid-19 per 100.000 habitants.

A més també va ressaltar que no «ha posat en dubte mai» les xifres de la Comunitat de Madrid sobre la pandèmia de covid-19 en les últimes setmanes. «Ahir em vaig expressar dient que cal prendre les dades de les comunitats amb molta precaució», va respondre a la controvèrsia sobre les seves paraules de dilluns en roda de premsa.

D'altra banda, el TSMJ de Madrid va denegar ahir adoptar la petició de mesures cautelars urgents sol·licitades pel Grup Parlamentari Vox en l'Assemblea de Madrid contra l'ordre de la Conselleria de Sanitat que recollia les restriccions acordades pel Govern central per frenar la segona ona de contagis a la regió i en altres comunitats autònomes.